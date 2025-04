Galones enfrentados por la segunda plaza

j. cepeda / j. c. ramos Viernes, 11 de febrero 2022, 21:59 Comenta Compartir

Uno, Carlos García, cuenta con una amplia experiencia en lo que a derbis entre Cacereño y Coria se refiere. Hasta tal punto es así que los ha disputado con las camisetas de los dos equipos. El otro, Kamal, ya jugó el encuentro de la primera vuelta. Ambos tienen en común el hecho de ser piezas clave en los esquemas de sus respectivos entrenadores, como son Rai y Julio Cobos respectivamente. Por segunda ocasión en la temporada y con el 'liderato de los mortales' en juego, caurienses y cacereños se verán las caras este domingo en el estadio de La Isla (17.00 horas).

Hasta cuatro jugadores con pasado en el Cacereño están defendiendo el escudo celeste: Carlos Pino (lesionado), Rubén Alegre, Pablo Platero y Carlos García. Este último es uno de los que parte como teóricos titulares para enfrentarse al equipo cuya camiseta vistió en la temporada 2016/2017. Tras un gran año, la marejada institucional verde provocó su salida y la de otras piezas imprescindibles. «Estuve muy a gusto, pero tuvimos que separar nuestros caminos. No me arrepiento del paso que di. No llegamos a un acuerdo y decidí fichar por el Coria», recuerda el defensa.

El Coria llega al derbi ante el Cacereño tras caer ante el poderoso Córdoba. Sin embargo, Carlos García cree que ese partido les ha «reforzado» para lo que queda de liga: «Las sensaciones fueron buenas porque dimos la cara ante un equipo con un gran presupuesto y que no tardará mucho en ascender. Ahora nos toca el Cacereño, que si va segundo es por algo. Pero nosotros tenemos nuestras armas y un campo hecho a nuestra medida».

Esas armas, que no son desconocidas para nadie, pasan por «ser un equipo muy competitivo, al que le gusta jugar la pelota, pero con alternativas para buscar el juego directo o las segundas jugadas».

En este punto, surge la pregunta del millón. ¿El objetivo sigue siendo la salvación o hay que empezar a mirar el playoff? «Desde mi punto de vista, creo que estamos casi salvados. Apenas faltan cinco o seis puntos. Y por qué no vamos a soñar… Eso sí, manteniendo la humildad. En el momento que dejemos de serlo, nos pintan la cara», asevera Carlos García.

Kamal, por su parte, está deslumbrando a los aficionados verdiblancos. Además de su ya conocida valía técnica, el jugador balear está en estado de gracia en lo que al aspecto físico se refiere, hasta el punto de ser uno de los pulmones del equipo: «En lo personal, me estoy notando bastante bien y estoy contento tanto en el club como con los compañeros y en la ciudad. El míster está contando conmigo, pero también es cierto que cuando no he estado el equipo también ha reaccionado bien. La clave de nuestro equipo es que, juegue quien juegue, siempre solemos dar un nivel muy alto».

En un Cacereño que ya no presenta los episodios de antaño en cuanto a zozobra institucional, este hecho repercute de forma positiva en el rendimiento del equipo. Así, al menos, lo entiende el centrocampista verde: «El club nos está dando estabilidad y tranquilidad para que podamos pensar solamente en lo deportivo».

Acostumbrado a ser el cortafuegos del centro del campo, a Kamal también se le puede ver en ocasiones más libre de labores defensivas para llegar con balón a zona de peligro. ¿Cómo se siente más cómodo? «Son dos situaciones a las que estoy acostumbrado y entiendo muy bien los dos posicionamientos. Sé que en uno tengo que estar más fijo porque hay que ayudar más en defensa y en el otro me puedo liberar más, pero en ambas posiciones he jugado siempre y me siento bastante cómodo en los dos casos».

Respecto al partido del domingo, el jugador visitante prevé un derbi igualado: «Los dos estamos en la parte alta, sabemos lo que nos jugamos y queremos ganar. Ellos son un equipo fuerte en casa, pero nosotros lo estamos haciendo bien fuera. Espero un partido reñido, igualado, con muchas disputas y segundas jugadas. Intentaremos que el rival no esté cómodo y supongo que ellos propondrán algo similar».

