El fuego amigo se abre en Villanueva

Después de la tormenta, el Villanovense busca la calma en forma de victoria tras el debut, pasado por agua, del pasado domingo. Pero nunca llovió ... que no escampase y los serones ansían ese rayo de sol contra el Cacereño. Se abre así el fuego amigo en este primer derbi extremeño de la temporada que no se ha hecho esperar.

Julio Cobos y José González 'Gus' se ven las caras tras un inicio dispar. El Cacereño venció y convenció en su triunfo contra el Navalcarnero; el arrojo del Villanovense no fue suficiente para sacar algo positivo de su visita a Talavera marcada por la lluvia. Pero ninguno querrá dejar escapar los tres puntos, aunque las posiciones en la tabla de uno y otro sean por el momento meramente anecdóticas.

Clasificación

EQUIPO PT J G E P GF GC

1 Llerenense 4 2 1 1 0 3 0

2 Cacereño 3 1 1 0 0 2 0

3 Gtca. Segoviana 3 1 1 0 0 2 0

4 Unión Adarve 3 1 1 0 0 2 1

5 Talavera 3 1 1 0 0 1 0

6 Illescas 3 2 1 0 1 1 3

7 Mensajero 1 1 0 1 0 1 1

8 San Fernando 1 1 0 1 0 1 1

9 Getafe B 1 1 0 1 0 0 0

10 Ursaria 1 1 0 1 0 0 0

11 Atlético Paso 1 1 0 1 0 0 0

12 Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0

13 Sanse 0 0 0 0 0 0 0

14 Badajoz 0 1 0 0 1 1 2

15 Montijo 0 1 0 0 1 0 1

16 Villanovense 0 1 0 0 1 0 1

17 Navalcarnero 0 1 0 0 1 0 2

18 Numancia 0 1 0 0 1 0 2

Jornada 2

«Hemos recargado pilas en una semana bonita de cara a un partido que tenemos con nuestra afición, ante un gran equipo que ha hecho proyecto para estar arriba», comenzaba Gus la previa de este derbi valorando la plantilla que ha conformado el cuadro cacereño. Un equipo con no pocas caras conocidas en la parroquia serona como Álvaro Clausí, Fran Viñuela, Javier Lobato y Dieguito.

En el lado contrario, también será día de reencuentros para Relu, que el pasado curso defendió la camiseta del equipo de Cobos. Titular la pasada jornada, podría ser uno de los nombres que se repitiera en el once inicial del Villanovense, aunque se esperan algunos cambios. Sin Javi Sánchez por sanción y con la duda de Samu Hurtado, que finalmente no fue de la partida contra el Talavera, la línea defensiva podría mantenerse igual. Alberto Fuentes podría disfrutar de su primera titularidad acompañando a Pajuelo y Mario; mientras en ataque también se abren algunas variantes.

«Nosotros vamos a intentar empezar a sumar y si puede ser de tres en tres», dice el técnico serón sobre este primer partido en el Municipal Villanovense, estadio en el que se espera este domingo una gran afluencia de público local, pero también visitante.

El calendario ha deparado un exigente inicio al Villanovense que la próxima semana tendrá que medirse a la Gimnástica Segoviana. Algo que para Gus aumenta el nivel de exigencia, «sabemos que el inicio de liga va a ser difícil, ante rivales muy exigentes y tenemos que estar a nuestro mejor nivel o será complicado sumar puntos».

Mientras, y aunque sea tirar de argumentario, el Cacereño viaja a Villanueva de la Serena apelando a la «competitividad» para salir vivo de una de las plazas más complicadas de la Segunda RFEF. Da igual que el decano se presente como anecdótico líder o que el Villanovense no haya comenzado como deseara. Anticipar un posible escenario por esos dos escenarios resulta más que complicado.

«A pesar de no rascar nada en Talavera, hizo muy buen partido y fue merecedor de algo más ante uno de los favoritos al título. Espero encontrarme a un equipo intenso y muy difícil en su terreno de juego», avisa Julio Cobos.

Para hacer más llevadero este primer viaje, el Cacereño tendrá el cuantioso apoyo de su gente. «Es un desplazamiento cercano y nuestra afición va a poder acompañarnos. Estoy seguro de que va a ir mucha gente. Son los partidos que a todos les gusta jugar a pesar de que es cierto que en otro momento de la temporada hubiéramos visto a dos equipos más rodados. Sin embargo, también es una buena forma de que la afición se enganche», reconoce el técnico del Cacereño.

El entrenador de Valdehornillos tendrá a toda su plantilla disponible a excepción de Deco, que cumplirá el segundo de los dos partidos de sanción que arrastra de la pasada temporada. Esto quiere decir que podrá contar con Telles y Vertiz, recuperados de las molestias que les impidieron estar en el debut de liga.

Julio Cobos, en relación al último once, podría introducir alguna ligera modificación: «Si hay algún cambio, no va a haber problemas, porque todo el mundo está bien. Solo me preocupa cuando haya jugadores que no estén en forma, pero eso ahora no sucede. Hagamos la alineación que hagamos, vamos a acertar».