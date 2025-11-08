El Francisco de la Hera como solución a los problemas

Raúl Peña Almendralejo Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:24 Comenta Compartir

El Extremadura regresa al Francisco de la Hera para volver a ser feliz en liga. Los azulgranas lo han ganado todo como locales excepto el empate a dos ante el UCAM Murcia, por lo que son un equipo muy fiable ante su público. Es más, el choque más complicado de esta campaña, ante Las Palmas en Copa del Rey, también terminó con una victoria del Extremadura en su feudo. La fiabilidad como local de los azulgranas está más que demostrada.

Así, el Extremadura vuelve al lugar donde está siendo muy feliz esta temporada con la intención de regresar a la senda de la victoria. El último partido liguero acabó con un empate a cero de los azulgranas en Melilla, que les permite seguir en lo más alto de la clasificación. Para continuar siendo líderes, el Extremadura necesita ganar ante su público.

El rival de los azulgranas es un Estepona que llega al choque en un momento delicado de la temporada, con solo siete puntos en liga y siendo el antepenúltimo en la clasificación. Los andaluces están en la cuerda floja pese a ser un equipo llamado a estar en la parte alta de la tabla, por lo que encaran el partido del Francisco de la Hera como una final anticipada para intentar salir de los puestos de descenso.

El Extremadura afronta el partido con la baja de Fran Rosales, que sigue recuperándose de su lesión, pero con la vuelta a la convocatoria de Álvaro Barrero. Cisqui podría cambiar su once inicial con respecto a Melilla para darle la titularidad a jugadores importantes que no salieron de inicio como Diego Díaz o Marco.

El último partido del Extremadura acabó en empate, pero Cisqui no se preocupa mucho por la imagen del equipo, ya que cree que el trabajo defensivo está siendo muy bueno y que quizá solo falta un poco de acierto en los últimos metros. «El equipo crea, pero tenemos que dar un paso adelante en dar ese último pase, en esa última decisión, para ser capaces de acertar y tener más opciones de ganar», explicó Cisqui en la rueda de prensa previa al partido ante el Estepona.

Pese a que el Estepona llega al encuentro en una mala situación, Cisqui no se fía del rival y cree que para sacar los tres puntos su equipo tiene que dar el máximo en cada momento del partido. «Los equipos son todos muy fuertes con muy buenos jugadores. La concentración tiene que ser máxima desde el primer minuto», sentenciaba Cisqui.

EXTREMADURA-ESTEPONA CD Exremadura Cristian; Samu Hurtado, Ángel Cano, Carlos Cordero, Tala; Zarfino, Marco, Diego, Barace; Callejón y Frodo.

CD Estepona Liceras; Tito, Caro, Marín, Candelas; Delgado, Aguilera, Ballarín, Castro; Sancho y Teijeira.

Árbitro Antonio Pozo Fernández (ceutí).

Estadio y hora Francisco de la Hera, 12.00 horas.