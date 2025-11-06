HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 6 de noviembre, en Extremadura?
Interior del estadio Francisco de la Hera tras las lluvias. CD Extremadura
Segunda RFEF

El Francisco de la Hera se recupera tras las lluvias

La actuación de aficionados, voluntarios, bomberos y personal del club fue clave tras quedar varias zonas del estadio anegadas por el agua

Raúl Peña

Almendralejo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:30

Comenta

El Extremadura y el Francisco de la Hera se recuperan poco a poco de los daños sufridos en el estadio almendralejense durante la tarde del miércoles. Las lluvias caídas en la capital de Tierra de Barros inundaron parte del estadio, por lo que bomberos, empleados del club, aficionados y algún futbolista azulgrana, como Maikel, acudieron para intentar achicar agua lo antes posible.

La rápida actuación de todas las partes implicadas en las tareas de limpieza y recuperación del Francisco de la Hera propició que el problema se resolviese en varias horas. Esta no es la primera vez que se inunda tras unas fuertes lluvias, aunque en esta ocasión no hay que lamentar pérdidas materiales tan importantes como la última vez, hace unos años, cuando se anegaron las oficinas y la tienda oficial.

Las lluvias del miércoles afectaron a los vestuarios, la sala de prensa, las oficinas o la tienda, aunque los daños no fueron importantes. El Extremadura aprovechó la ocasión para agradecer públicamente a las personas que se acercaron al Francisco de la Hera a aportar su granito de arena en las tareas de limpieza. «Nuestro reconocimiento especial a varios miembros de la Peña Frente Azulgrana, a la familia Corvo, a nuestro voluntario Pedro y a nuestro jugador Maikel, que no dudaron en sumarse al trabajo junto al personal del club, aportando esfuerzo, compromiso y compañerismo en un momento complejo», publicó el club en sus redes sociales.

Tras el susto en el estadio, en el plano deportivo el Extremadura se sigue preparando para el choque del domingo ante el Estepona en un partido en el que los azulgranas quieren volver a la senda de la victoria y seguir invictos en su estadio. Cisqui sigue con las bajas de Fran Rosales y de Álvaro Barrero, que no llegarán al partido.

Por otro lado, el Extremadura también animó a la ciudadanía almendralejense a sumarse a la recogida de alimentos que organiza la Federación Española de Bancos de Alimentos los días 7, 8 y 9 de noviembre en varios puntos de Almendralejo.

