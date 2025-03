Francis Bordallo: «Intentamos mejorar la plantilla dentro de lo posible»

Con un Cacereño en plena remodelación de su plantilla, el director deportivo del equipo verdiblanco, Francis Bordallo, no puede permitirse en esta época estival un ... lujo tan terrenal como pensar en las musarañas. Y es que buena parte de su dedicación durante estas últimas semanas se está centrando en analizar los flujos de información y en realizar las pertinentes cribas de jugadores para rearmar un proyecto que cuente con las suficientes garantías y se ajuste a las posibilidades económicas de la entidad.

Hasta el momento, el director deportivo del Cacereño ya cuenta con 14 jugadores oficializados, lo que supone más de la mitad del límite de fichas. Es por ello por lo que ya se pueden adivinar algunas líneas maestras: «La idea es configurar una plantilla similar y con la misma estructura que la del año pasado. Intentamos reponer jugadores de un perfil parecido y mejorar dentro de lo posible. Los perfiles de los futbolistas serán parecidos a los de quienes se vayan», explica a HOY.

El hecho de que varias de las figuras clave de la pasada campaña no hayan aceptado la oferta de renovación es, a juicio de Francis Bordallo, un hándicap que no adquiere tintes dramáticos: «Contábamos un poco con ello. Después de la temporada que hizo el equipo y una vez que no se consiguió el ascenso, sabíamos que podía pasar esto y que iba a ser difícil retener a ciertos futbolistas, pero no pasa nada. Nadie nos asegura que hubiesen hecho el mismo año. Vamos a intentar traer a jugadores de un perfil parecido o mejor dentro de las posibilidades del club», subraya.

Si bien Aguado, Bermu y Josín son por el momento los únicos jugadores que repiten respecto al pasado ejercicio, hay otros futbolistas que cuentan con contrato en vigor: «Los que tienen contrato, de momento se van a quedar y se irán anunciando según interese al club», explica zanjando cualquier posibilidad de que se está negociando una salida en alguno de los casos.

Respecto a la estructura, Francis Bordallo reconoce que en principio el club no copará el máximo de 22 fichas: «A lo mejor nos quedamos en 20 o 21, pero lo que sí queremos es tener al grueso de la plantilla para el inicio de la pretemporada porque al haber tantos jugadores nuevos es importante que estén juntos y que empiecen a entrenar en grupo lo antes posible».

Analizando su propia plantilla y las que están confeccionado los rivales, ¿dónde hay que situar el objetivo del Cacereño? «El objetivo es competir. Ir partido a partido, como siempre hemos defendido. Si conseguimos estar en una zona cómoda de la clasificación, eso nos va a permitir luchar por cosas bonitas. Intentaremos no pasar apuros y no pasando apuros podremos luchar por estar arriba».

Según mantiene Francis Bordallo, el hecho de que el Cacereño haya sido encuadrado en un nuevo grupo no ha afectado en demasía a la confección de la plantilla: «Tenía un maestro en esto del fútbol que decía que el gallo bueno en cualquier corral canta. El buen futbolista lo es en cualquier grupo, en cualquier campo y en cualquier situación. Es cierto que en este grupo quizás hay más campos de césped artificial, pero los buenos futbolistas son buenos en cualquier sitio».

Tras el varapalo de Elda en la fase de ascenso, ¿qué mensaje se le podría mandar a la afición para que se sume al proyecto? «Tenemos que mirar hacia adelante porque no hay otra. Si miramos para atrás tampoco nos tendríamos que quedar en el partido frente al Teruel. Podríamos mirar más para atrás y ver la gran temporada que hizo el equipo, pero no quiero ni una cosa ni la otra. Vamos a mirar para adelante. Vamos a ilusionarnos, a motivarnos y a intentar quedar lo más arriba posible».

Respecto al inicio de la pretemporada, Francis Bordallo explica que los jugadores se pondrán a disposición de Julio Cobos a lo largo de la semana del 18 de julio en adelante. Asimismo, el club aún tiene que anunciar algún otro partido entre el 13 de agosto y el inicio de la liga.