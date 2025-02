Fran Viñuela guía al Cacereño a reencontrarse con la victoria

Pese a su difícil relación con el gol, el Cacereño marcó esta vez tres, su cifra más alta del curso, para vencer al San ... Fernando, que no ha ganado aún ante su público, y romper así una negativa dinámica de seis jornadas consecutivas sin saborear la victoria. Fran Viñuela, autor de un doblete, y el capitán Clausí, de penalti, marcaron los tantos del triunfo, primero a domicilio, puesto en peligro hasta el final por un anfitrión que nunca se rindió.

El Cacereño acudía al complicado campo del Eleuterio Valerón, de césped artificial, con la lección aprendida de las últimas jornadas. Los pupilos de Julio Cobos salieron mentalizados en mantener muy alto su nivel de concentración y superar indemnes los vitales primeros compases del choque. No sólo no recibieron una herida que intentar suturar en el resto del duelo, sino que lograron adelantarse en el marcador, un hito que no conseguían desde la primera jornada del campeonato. En la primera aproximación a la portería local, el conjunto verdiblanco anotaba el 0-1 gracias a un Fran Viñuela que estuvo muy atento para cazar el despeje de una gran parada previa de Fermín. Tocaba remar con la corriente a favor.

Apoyados por alrededor de unos 50 aficionados desplazados hasta el sur de la isla de Gran Canaria, cuyos ánimos se hicieron notar durante todo el encuentro, los jugadores del conjunto cacereño ganaron confianza en sus posibilidades debido al tanto inicial y al mayor control efectivo de la posesión del balón. El 4-3-3 dibujado por Julio Cobos se imponía y causaba problemas a una estructura tan difícil de atacar con precisión como lo fue la línea defensiva de cinco implementada por el San Fernando. Sin embargo, el cuadro isleño respondía en una jugada comandada por Aythami, que recortó en el borde del área y lanzó un potente disparo que Robador desvió lejos de sus dominios.

El '10' del San Fernando empezaba a carburar y causar mucho respeto en los defensores del Cacereño. Aythami volvió a probar fortuna con un disparo que, tras tocar en un jugador visitante y pegar en el larguero, se marchó a córner. El propio futbolista canario se encargó de lanzar un saque de esquina que el central Stephane, apareciendo desde atrás con vigor en su carrera, remachó a las redes desde el punto de penalti. Ambos conjuntos aprovecharon al máximo sus buenos momentos dentro del partido, campeando el 1-1 en el marcador antes de la media hora de juego.

Los nervios atenazaban los músculos de los futbolistas de Cobos. Stephane, un tormento para la escuadra cacereña, seguía despertando los demonios en las jugadas a balón parado. El remate del central local a la salida de una falta lateral botada por Kilian se encontró con el larguero. Tambaleándose y viendo como el equipo grancanario rondaba el gol de la hipotética y momentánea remontada, el Cacereño volvió a revolucionar el partido a su favor al provocar un penalti en el lado deseado. Clausí, capitán y experto en la materia relacionada con el punto fatídico, anotó la pena máxima, una acción poco discutida en el bando local debido a una clara mano de un defensor, y devolvía la alegría a los aficionados cacereños. El sol hacía acto de presencia en el Eleuterio Valerón y el Cacereño empezaba a ver la luz al final del túnel.

Una correcta y efectiva primera parte fue el preludio del definitivo resarcimiento colectivo del equipo de Cobos. Fran Viñuela se confirmó como el jugador más concentrado del partido pues, si en la primera parte tardó nueve minutos en anotar el 0-1, en el segundo acto apenas necesitó cuatro para firmar su doblete personal. Telles avistó el desmarque profundo de Iván Fernández partiendo por el clave espacio entre el central y el lateral derecho rival, enviando el propio Iván un centro con su pierna izquierda que el extremo derecho remató con acierto en el segundo palo. Los pupilos de Julio Cobos cogían aire por méritos propios y de la mejor manera posible.

El San Fernando, desesperado al verse inmerso en una dinámica muy negativa de la que se aleja el Cacereño, buscaba hacer daño por los caminos exteriores. Detectadas las intenciones locales, Julio Cobos centró su intervención con los cambios en el refuerzo de ambas bandas. En uno de los enésimos centros laterales locales, el lateral Ribalta, sorprendiendo al incrustarse por carriles interiores, recortó diferencias en el marcador. Y Carlos Galván estuvo muy cerca de dejar atónitos a los futbolistas y aficionados del cuadro verdiblanco, pero Robador se estiró lo suficiente como para desviar lo justo un disparo ajustado a su palo izquierdo. Sufrida, pero necesaria, victoria lograda por unos pupilos de Julio Cobos que se asientan en una zona más tranquila de la clasificación.