Fran Martínez sufre una rotura en el cuádriceps

El Cacereño tendrá que permanecer varias semanas sin uno de los dos porteros del equipo sénior. Tras las pruebas realizadas al meta Fran Martínez, el diagnóstico arroja una rotura en el cuádriceps de su pierna derecha, por lo que el cancerbero cartagenero ya ha iniciado su particular cuenta atrás para regresar al césped. Afortunadamente para los intereses del jugador verdiblanco, los facultativos han podido descartar una lesión ósea en la zona. Una posibilidad que en las primeras horas llegó a inquietar al club. No obstante, el Cacereño no dio este miércoles un tiempo estimado de la duración de la baja, que dependerá de la evolución en el proceso de recuperación.

Fran Martínez, que este pasado domingo frente al Cádiz B jugaba su segundo partido consecutivo como titular tras protagonizar una buena actuación el miércoles anterior frente al Vélez, tuvo que retirarse en camilla en los primeros compases de la segunda mitad tras un saque de puerta. Así las cosas, el Cacereño tendrá que tirar de la cantera durante las próximas semanas para suplir sus ausencias en las respectivas convocatorias.

Respecto al partido de este domingo frente al Coria en el estadio de La Isla (17.00 horas), el Cacereño volverá a estar acompañado, una vez más, por sus aficionados. Para la ocasión, la entidad celeste ha puesto a disposición del club verdiblanco un total de 250 entradas a un precio de 10 euros la unidad. Un importe exactamente igual al que abonaron los seguidores del Coria cuando visitaron el estadio Príncipe Felipe en el partido de la primera vuelta. Todos los interesados tendrán la posibilidad de adquirir los pases en venta anticipada en las oficinas de la entidad, situadas en la avenida Virgen de Guadalupe. Del mismo modo, la peña 'Los de arriba del tó' ha organizado un viaje grupal en autobús.

Este derbi provincial en las alturas entre Cacereño y Coria servirá para dirimir quién se queda con una segunda plaza que en la actualidad copa el conjunto capitalino con dos puntos de diferencia respecto a su rival, que es tercero en la tabla. En el encuentro de la primera vuelta, el resultado fue de empate a uno.

