La fragilidad defensiva sentencia al Coria

El Coria desperdició una gran oportunidad de conseguir una victoria en su visita a Illescas. El conjunto cauriense ganaba por 0-1 transcurrida ya la ... hora de juego y lo hacía de forma un tanto cómoda. Sin embargo, a partir de ahí y en sólo diez minutos, el cuadro local volteó el marcador aprovechando una serie de errores continuados en defensa del Coria. Los de Rai Rosa perdonaron en exceso.

ILLESCAS 2 1 - CORIA

El equipo cauriense reclamó como penalti una entrada de Chaves en el área sobre Nando Copete, pero el colegiado no lo consideró. A partir de ahí, el Illescas tomó el mando y César Gómez gozó de dos ocasiones muy claras. Había perdonado el conjunto sagreño y, en cambio, no lo hizo la escuadra cauriense. En el minuto 24, un error en la salida del balón de los locales permitió una contra letal por la izquierda conducida por Nando Copete. Su envío no lo pudo rematar Telles, pero sí que lo hizo Moi con un disparo por alto y cercano que significó el 0-1.

En la recta final de la primera mitad pudo el Coria aumentar incluso su ventaja. Un centro peligroso de Cedenilla y un remate lejano de Sergio Gómez no tuvieron el fruto deseado. Ya en la última jugada antes del descanso, una nueva salida defectuosa de Kellyan propició una ocasión para empatar para Javi Gómez.

Tras la reanudación, la tuvo de nuevo Moi en el 48 en un servicio de Telles, pero se entretuvo demasiado. Entonces, el Illescas empezó a dominar y pasada la hora de juego, un latigazo lejano de Cheki obligó a Kellyan a enviar el esférico a saque de esquina. En ese córner, Javi Robles peinó el balón y descolocó a la defensa cauriense, lo que aprovechó César Gómez para anotar el empate a puerta vacía.

El Coria acusó el golpe y terminó concediendo la remontada diez minutos más tarde. En un balón en largo sobre Borona, se deshizo con demasiada facilidad de los dos centrales y cedió en bandeja de plata para que Aníbal marcase el 2-1.

En el 85, un disparo de Hamza salió lamiendo el poste. La agonía local en el añadido no fue aprovechada por un Coria que se dejó un triunfo en Illescas que tuvo en sus manos.