El juzgado de Málaga embarga las cuentas del Badajoz

Al Badajoz le siguen creciendo los problemas. Después de unos días moviditos por la reaparición de Luis Oliver y Joaquín Parra con la ... intención de recuperar el club, ahora vuelve a entrar en escena el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga que instruye la causa del empresario sevillano y antiguo propietario del Badajoz por el supuesto fraude tributario con el IVA de los combustibles. La jueza Leonor Sierra, a instancias de la Fiscalía, ha procedido al embargo de las cuentas y subvenciones públicas del CD Badajoz como una de las entidades con responsabilidad civil implicadas en este caso contra la Hacienda Pública, falsedad documental y blanqueo de capitales. Una causa que llega al final de la instrucción penal y por el que se decreta la apertura de juicio oral pendiente de fecha, fianza y embargo.

El Ministerio Fiscal ha pedido a los acusados en esta trama que depositen una fianza que en el caso del club blanquinegro, como el resto de mercantiles relacionadas con esta trama, asciende hasta 17.592.282 euros. «Que por resolución de fecha 6 de febrero de 2024 acordándose procede en las respectivas piezas separadas al embargo de saldos de cuentas corrientes y depósitos y cantidades pendientes de devolución a su favor por parte de la AET de los acusados referidos y en cuantía suficiente hasta el límite de los respectivos importes establecidos. en concepto de responsabilidades pecuniarias», expone la jueza en el decreto. El Badajoz ha presentado un recurso de reposición contra dicha medida alegando que se encuentra en situación de concurso de acreedores, aunque con el convenio ya aprobado.

El edicto publicado el pasado 7 de febrero por el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga recoge que mientras «resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandará que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes, decretándose el embargo de sus bienes en cantidad suficiente para asegurar dichas responsabilidades si no se prestare la fianza exigida». El Badajoz acaba de llegar a un acuerdo con Hacienda para saldar su deuda en una serie de plazos, por el que ya le fue expedido el certificado de estar al corriente de pago y así poder recibir las ayudas públicas. De ahí, que el Ministerio Fiscal haya pedido la intervención de esas cantidades. A Joaquín Parra también se le solicita el depósito de una fianza de 77.600.282 euros, así como a otras personas investigadas como su hijo Iván Parra o su esposa Carmen Ruiz para quienes pide 8 millones de euros.

Hay otros trece implicados por delitos por defraudación tributaria, blanqueo de capitales y delito continuado de falsedad en documento mercantil y 25 sociedades, entre ellas el CD Badajoz, relacionadas con la trama por las que pasó dinero y en las que se efectuaron distintas operaciones con el objetivo de no pagar el IVA y supuestamente quedarse esos 13 millones como beneficios. Entre dichas sociedades aparecen otras como Feverstone SA, Temas e Peripecias SGPS LDA, Serendipity Producción e Inversión SL, que son acreedores del club en el convenio aprobado recientemente. Gran parte de esas empresas no tienen actividad o son insolventes, por lo que no disponen de recursos para afrontar dicha fianza y tener capital para bloquear sus cuentas. En cambio, el Badajoz se mantiene operativo y acaba de recibir las ayudas correspondientes de las administraciones públicas y que estaban retenidas por sus deduas con la Agencia Tributaria y Seeguridad Social.

Una disposición que parece contradictoria con la autorización de la venta del club desde el propio juzgado malagueño y del desbloqueo de las cuentas unos meses después del ingreso en prisión de Joaquín Parra. De hecho, las acciones del Badajoz ahora están en manos de la sociedad Lanuspe SL propiedad del grupo mexicano Andimi SL tras acceder el juez a la venta del club con la condición de que los pagos se realizasen a través de dicho juzgado y en el que aún quedan dos plazos pendientes en septiembre de 2024 y septiembre de 2025.

Hay que recordar que la Fiscalía ya abrió una investigación en la que mantiene que 2 millones de euros de los 13 millones que cree que el exmáximo accionista del club defraudó fueron ingresados en 2020 en el club pacense procedentes de la trama de fraude del IVA.