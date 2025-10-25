Fin a la buena racha del Coria tras caer goleado en casa del Sanse

Rubén Cortés San Sebastián de los Reyes Sábado, 25 de octubre 2025, 21:51 Comenta Compartir

Tres victorias y un empate después, el Coria volvió a caer derrotado. El conjunto celeste perdió ante el Sanse en un partido en el que le faltó chispa en ataque. Loscos sostuvo al cuadro cauriense en el primer cuarto de hora y Mercadal no se entendió con Dawda en la única gran ocasión del Coria en todo el partido.

En el minuto 36, Mario puso fin a más de 400 minutos sin recibir un gol. Tras el descanso, Bautista marcó en propia puerta para aumentar la renta del equipo madrileño. Mba y Chavalés dieron otra velocidad al equipo dirigido por Rai Rosa, pero no fue suficiente para incidir entre la zaga del Sanse. Ocaña, cerca del final, cerró la cuenta para el conjunto sansero.

El Coria viajó a San Sebastián de los Reyes en busca de ampliar su racha de cuatro partidos sin conocer la derrota. Lo que se encontró el conjunto cauriense en el Nuevo Matapiñonera fue un partido trabado, con la disputa por el dominio en el centro del campo destacando en los primeros minutos.

SANSE Lejárraga; Álex Blanco, Llopis, Marvin, Ocaña; Olivares (Varo, min. 84), Javi Robles; Fer Ruiz (Eneko, min. 84), Mario (Jacobo, min. 73), Christian (Aarón, min. 68); y Fer Harta (Vanderson, min. 73). 3 - 0 CORIA Loscos; Benji, Iñaki León, Álvaro Domínguez, Jacobo; Bautista (Juanjo Chavalés, min. 61), Adri Pérez; Jaraiz, Sergio Gómez (Javi Tapia, min. 74), Dawda (José Antonio, min. 74); y Mercadal (Mba, min. 52). GOLES 1-0: Mario, min. 36. 2-0: Bautista, en propia puerta, min. 52. 3-0: Ocaña, min. 79.

ÁRBITRO Pérez Sánchez (castellano-manchego). Amonestó con tarjeta amarilla al local Christian y a los visitantes Jacobo, Benji y Adri Pérez.

INCIDENCIAS Nuevo Matapiñonera, unos 700 espectadores.

Con el paso de los minutos, el Sanse fue sintiéndose más cómodo ante un Coria que no lograba hilar buenas jugadas en ataque. Tampoco lograban sentirse cómodos los pupilos de Rai Rosa en labores defensivas. Por el costado derecho incidían tanto Fer Ruiz como Álex Blanco para el equipo madrileño. Ahí sufrió Jacobo para evitar ocasiones locales. En el minuto 16, una pérdida de Iñaki León originó un mano a mano de Fer Ruiz que detuvo Loscos.

Pasada la media hora de partido llegó la mejor oportunidad para el Coria en toda la primera mitad. Mercadal logró hacer hueco por el lado derecho, pisó área e intentó un pase de la muerte hacia Dawda, pero se interpuso Lejárraga para detener la ocasión. Poco después, llegó el tanto local. Mario recogió un rechace tras un larguero de Olivares para poner por delante al Sanse en el minuto 36.

El gol fue un mazazo para el Coria, que justo antes estaba disfrutando de sus mejores minutos. Al filo del descanso, pudo llegar el empate para el conjunto celeste. Benji corrió la banda derecha para chutar a las manos de Lejárraga.

Esa oportunidad errada al final del primer tiempo pesó más al inicio del segundo acto. El Coria siguió sin encontrar la manera de hacer daño a la zaga del Sanse y el cuadro local acabó duplicando su ventaja. En el minuto 52, Bautista despejó hacia su propia portería un córner local.

Inmediatamente después de encajar el segundo gol, Rai Rosa movió el banquillo dando entrada a Mba. La entrada del ecuatoguineano le dio una marcha más en ataque al Coria. Suyo fue un acercamiento por el costado izquierdo que atajó Lejárraga.

Esa oportunidad solo fue una excepción en el dominio que estaba ejerciendo el Sanse pasado el minuto 60 de partido. El cuadro sansero, con el marcador a favor, durmió el partido a su antojo. En el 63, Fer Harta tuvo el tercero tras un pase desde la línea de fondo de Fer Ruiz.

La entrada de Chavalés por Bautista hizo que el Coria volviera a disponer de algo más de balón, sin embargo, ni Mba ni los también incorporados Javi Tapia y José Antonio lograban hacerse hueco entre la zaga local. Además, a los problemas en ataque se les sumó otro error defensivo. Ocaña hizo el tercer para el Sanse en el minuto 79 finalizando en el área pequeña una jugada por banda derecha.

En los compases finales, el Coria encerró al Sanse en su campo para tratar de encontrar un tanto que hiciera menos abultada la derrota. Al final, el equipo cauriense se fue de vacío del Nuevo Matapiñonera y podría acabar la jornada fuera de la zona de playoff.