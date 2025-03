El filial del Valencia, primer escollo para el Cacereño

En su objetivo de ascender a Primera RFEF, el Cacereño ya sabe cuál será su primer escollo. El Valencia Mestalla, tercer clasificado del grupo III, ... es el rival que este lunes deparó el sorteo al conjunto verdiblanco.

El filial valencianista, entrenado por el exfutbolista internacional Miguel Ángel Angulo, cerró la liga regular con 58 puntos merced a sus 16 victorias, 10 empates y 8 derrotas, con 50 goles a favor y 28 en contra.

El primer partido se disputará este próximo domingo a las 20:00 horas en el Príncipe Felipe con el objetivo de que la cita no coincida con el encuentro de playoff del Cacereño Femenino frente al Deportivo de la Coruña. El compromiso de vuelta tendrá lugar el siguiente fin de semana en el estadio Antonio Puchades, integrado en la Ciudad Deportiva de Paterna.

Varios de los jugadores que se enfrentarán al Cacereño ya saben lo que es probar las mieles de Primera División con el equipo sénior del Valencia. Entre otros, es el caso de Alberto Marí, máximo goleador del Valencia Mestalla, con 11 dianas, y convertido recientemente en héroe del valencianismo tras dar la victoria al equipo frente al Celta este pasado domingo en Balaídos.

«Rival complicado»

A juicio de Francis Bordallo, director deportivo del Cacereño, el Valencia Mestalla «es un rival complicado, como no puede ser de otra manera. Se podrán ver dos partidos bonitos e igualados. Ninguno lo va a tener fácil. Si algo hay a su favor es el condicionante que tiene la eliminatoria, que es no llegar a los penaltis en caso de empate, por lo que se respetaría la clasificación», explica a HOY. Es por ello por lo que, en caso de prórroga, el Cacereño estará obligado a vencer si quiere plantarse en el playoff final por el ascenso.

Bordallo considera que el hecho de jugar el partido de vuelta lejos de casa no es un condicionante tan importante como lo era antaño. «Creo que esa diferencia y esas grandes ventajas que tenían las vueltas en casa se han limado un poco. Siguen existiendo y si me dan a elegir me gustaría jugar la vuelta en casa, pero quizás ya no haya tanta ventaja como antes. Los equipos juegan igual fuera que en casa y los arbitrajes son iguales».

Sobre el estado físico del equipo de Julio Cobos, el director deportivo del Cacereño asegura que el grupo afronta esta fase de ascenso en un buen momento. «El equipo llega mejor que el año pasado y con toda la gente disponible. El balance es muy positivo y muy bueno. Ha sido un año en el que hemos seguido avanzando y deportivamente hemos mejorado porque volvemos a jugar playoff habiendo pasado la histórica Copa del Rey que hemos pasado. Ahora que estamos en este momento tan bonito, no vamos a bajar los brazos. Hay que disfrutarlo, competirlo y echar el resto para pasar a la siguiente ronda».

A orillas del Turia, también se refirieron a esta eliminatoria desde tierras valencianas. «Vamos a hacer que el factor campo sea muy importante. Vamos a hacer un buen partido allí y a preparar bien al equipo», expresó el técnico del Valencia Mestalla. Miguel Ángel Angulo espera que su equipo pueda resolver esta primera ronda de playoff al calor de su público ante un rival que considera complicado por su veteranía. «Tienen jugadores contrastados y será una eliminatoria muy igualada», dice sobre el Cacereño.