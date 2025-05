El filial del Almería pone a prueba el 'punch' de Alberto Cifuentes

Estrella Domeque Villanueva de la Serena Sábado, 25 de enero 2025, 22:01 | Actualizado 22:12h. Comenta Compartir

A dos semanas de la entrega de los Premio Goya, a Alberto Cifuentes le quedó este viernes una previa de cine. De hecho, no faltaba ... siquiera la referencia directa al séptimo arte. «Desde el lunes he hecho un papelón que podría perfectamente optar al Goya», ironizaba sobre una semana complicada tras la dura derrota contra el Antoniano (1-4). Un tropiezo que no entiende de grises; esto es, o sirve como punto de inflexión o como punto de no retorno. Todo se verá este domingo contra el Almería B.

Aunque en materia cinéfila, por su optimismo, Cifuentes podría haber sido Roberto Benigni en el papel de Guido en 'La vida es bella', sus palabras en la previa recordaban más bien a Sylvester Stallone en 'The Rocky'. Así, no faltaron términos como el anglicismo 'punch' o expresiones como partirse la cara. El técnico manchego se va a la jerga del boxeo para expresar que su equipo ha perdido quizás ese efecto que provoca el cambio de entrenador. «Hemos perdido un poco el orden y ese 'punch' de cuando yo llegué; hay que recuperar eso hay que recuperar eso y hay que vivir esto con pasión», analizaba en la previa. Llega por tanto el momento de reivindicarse. «Y eso significa partirse la cara por el por el equipo, o sea, no es ya por el Villanovense, es partirse la cara por ellos mismos», arengaba, aclarando eso sí, que es «partírsela jugando al fútbol obviamente; que, si perdemos, pues sea con la cara partida». Cifuentes tiene claro que la derrota del pasado domingo no se debe repetir. «Si sucede lo del otro día, será que que ya mi mensaje no llega, no creen en ello y no creen en mí; eso no puede ser», explica el técnico que seguirá con las bajas de Javi Sánchez y Adighibe, tampoco estará Lobato, lesionado contra el Antoniano. Sobre el Almería B, lo define como «un equipo con mucha calidad, jóvenes con talento arriba, pero que también sufren sin balón». Aunque lo que más preocupa a Cifuentes son los suyos, «debemos recuperar el orden, ser fuertes y estar juntos». Son las claves del Villanovense para tener un domingo de película con final feliz. ALMERÍA B-VILLANOVENSE ALMERÍA B Jesús López; Mendes, René, Edu Pla, Casadevall, Romera, Peña, Carlos Ballestero, Svidersky, Gázquez y Morillo.

VILLANOVENSE Olmedo; Iván Robles, Sergi Brunet, Carlos Daniel, Collazo, Ruymán, Pablo Guerrero, Abreu, Joaquín Rodríguez, Viti y Josh Farrell.

ÁRBITRO Manuel José Muñoz Mendiola (valenciano).

ESTADIO Y HORA Anexo de los Juegos Mediterráneos, 12.00 horas.

