Fidel Ibáñez: «El Illescas tiene que temblar en el Nuevo Vivero»

Del frío del banquillo o la grada al calor de los abrazos de sus compañeros y los aplausos del estadio. Fidel Ibáñez había pasado casi ... desapercibido en este primer tramo del campeonato con apenas ocho partidos disputados, solo uno de titular en la primera jornada y 224 minutos en total, pero el sábado pudo sentir esa sensación de que todos los focos le apuntasen. Su gol no solo sirvió para arañar un punto en Guadalajara y cortar la racha de tres derrotas consecutivas, sino que atisba el resurgir de un gigante herido y confirmaba la fe de un equipo que a pesar de los golpes nunca bajó los brazos. «Rehacerse en una situación tan complicada que llevábamos, en un campo difícil, de ir perdiendo, ponernos 1-1, un penalti que no nos pitan y venirnos arriba eso siempre es muy positivo», señala el defensa sevillano.

El Badajoz ofreció en el Pedro Escartín otra cara bien distinta a esos incomprensibles bajones de las últimas segundas partes. Se levantó del mazazo del penalti en contra, logró empatar y lejos de conformarse se lanzó a por los tres puntos. «Siempre hemos ido a ganar y cuando hemos ido perdiendo a intentar el empate. Es verdad que tenemos una nube negra que no nos abre ese camino para poder o empatar o ganar en los últimos minutos. Pero ya hemos puesto fin a esa racha de derrotas, ahora viene el Illescas y tienen que temblar en el Nuevo Vivero», avisa el lateral derecho de 22 años.

Su gol llena de esperanza a la parroquia blanquinegra. Fidel Ibáñez (Albaida del Aljarafe, 2001) se estrenó como goleador en el momento que más necesitaba su equipo. El jugador sevillano recrea con precisión la jugada del empate, una acción que domina bien tal y como recuerda de su etapa del Xerez la temporada pasada, aunque aquellos cuatro remates parecidos que rememora se estrellaron en el poste. Ahora con el Badajoz sí que pudo acertar en su objetivo. «Desde que vi salir el balón sabía que remataba seguro. Fui con todas mis fuerzas y ganas porque estaba confiado que ese balón iba para dentro. Estoy muy contento por meter ese gol con la camiseta del Badajoz», cuenta.

Fidel confía en las buenas sensaciones que tuvo el equipo la última jornada y cree que es el momento de que cambie la dinámica. «Lo tenemos que aprovechar. Dentro del vestuario somos una piña, eso es muy importante y seguro que el Nuevo Vivero se volverá a llenar porque la afición nunca nos ha abandonado en ningún momento». En ese sentido, el defensa blanquinegro se deshace en elogios hacia la hinchada. «Lo de la afición es de admirar. Lo están dando todo, se dejan el alma por nosotros y se lo intentamos devolver a base de trabajo, ganas y de ilusión. Es verdad que no se está demostrando con resultados, pero esperemos que sea el punto de inflexión y esta semana ser la que sí».

Sobre la delicada situación que atraviesa el equipo no le encuentra explicación porque el ambiente es bueno y asegura que el club les transmite tranquilidad en todos los sentidos. «No nos falta absolutamente de nada. Ni dentro del vestuario ni a nivel económico, estamos al día. El fútbol es así, por eso es tan bonito. Esto pasa y los equipos que verdaderamente se ven son en estas situaciones malas y se rehacen. Esperemos que sea esta semana y que vengan ya las victorias porque las necesita el equipo, el cuerpo técnico y sobre todo la afición».

El jugador blanquinegro confía en la unión y el potencial de la plantilla para revertir la dinámica negativa. «El equipo es experimentado en estas situaciones, casi todos la hemos vivido en otros equipos. Está saliendo la madurez de cada uno y el compañerismo del grupo, que es muy importante. El equipo dentro es una piña, no se ha desunido nunca y eso es muy importante para intentar sacar esto adelante», apunta.

Fidel Ibáñez empezó la temporada de titular ante el Unión Adarve de la jornada inaugural tras la grave lesión de Gurdiel unos días antes de arrancar la competición, pero la rápida incorporación de Fran Grima le relegó a un segundo plano y espera paciente su momento. «Tengo que aceptar la decisión del míster y seguir trabajando para que ese compañero no baje el pistón y en el momento de que me llegue la oportunidad estar al cien por cien para poder demostrar que puede confiar en mí». A sus 22 años, vive su primera experiencia fuera del fútbol andaluz tras su paso por el Utrera, Castilleja, Gerena y Xerez. «Es una etapa de aprendizaje. Está siendo complicada futbolísticamente, pero me está sirviendo para madurar y saber que no todo es tan bonito. Me estoy dejando la vida en cada entrenamiento para aprovechar cada minuto que me den y ver si llega la oportunidad de jugar desde inicio».