El San Fernando saca los colores al Villanovense

El Villanovense no pudo aprovechar la derrota del Ceuta ante el Cádiz B para auparse a la zona de playoff tras caer frente al colista, un San Fernando muy correoso, que impidió a los pupilos de Juanma Pavón ofrecer su mejor versión. El cuadro local ... se quedó con la victoria en la segunda mitad gracias a los goles de Farías y de Cortijo en propia puerta tras un clamoroso error defensivo. El conjunto de Villanueva de la Serena continuará una semana más en sexta posición a dos puntos de los puestos que dan acceso a la promoción de ascenso a Primera RFEF.

Las bajas de Moi, por sanción, y de Javi Sánchez, por lesión, obligaron al técnico onubense a echar mano del juvenil para completar el once por segunda semana consecutiva y Álvaro ocupó el eje de la zaga junto a Cortijo. En su debut con el primer equipo, el joven central cuajó un buen partido e hizo gala de su contundencia a la hora de frenar las embestidas en ataque de la escuadra local.

El San Fernando se adueñó del esférico en el arranque, pero las fuerzas no tardaron en equilibrarse, y el encuentro pasó a ser un toma y daca en el que ambos equipos intentaron llegar rápidamente al área rival. Pese a que la zaga de la escuadra local conseguía adelantar su posición para que los atacantes del Villanovense incurriesen en posición de fuera de juego, en un envío en largo, Seth, muy trastabillado, logró rematar un balón en el minuto once en lo que fue la primera ocasión del encuentro.

El atacante cedido por el Cádiz fue el jugador que más lo intentó en ataque y en el minuto 33 llegó a ver la tarjeta amarilla tras intentar forzar un penalti al caer dentro del área. Poco antes del descanso tuvo en sus botas la ocasión más clara del conjunto verde en un disparo cruzado desde el vértice del área que salió rozando el palo. Fran Viñuela e Isra Cano también lo intentaron tímidamente con dos chuts desde fuera del área que no inquietaron a Samuel.

San Fernando Samuel; Isidro (Ruimán, min. 22), Trujillo, Manu Alemán, Leto (Pedro González, min. 33); Omar Velázquez, Castaño, Javi Navarro; Farías (Enrique, min. 83), Joel Cerdeña (Héctor Ortega, min. 83) y Moller (Adrián Socorro, min. 83). 2 - 1 Villanovense De la Calzada; Samu Hurtado (Óscar, min. 64), Cortijo, Álvaro, Tapia; Lolo Garrido, Pajuelo, Roger; Fran Viñuela (Arribas, min. 75), Seth e Isra (Hinojosa, min. 75). Árbitro. Montoro Ferreiro (Comité catalán). Expulsó por doble amonestación al jugador visitante Seth (min. 96). Mostró tarjeta amarilla a Manu Alemán, Castaño, Moller, Enrique y Trujillo por el San Fernando, y a Roger, Samu Hurtado y Tapia por el Villanovense.

Goles. 1-0 Farías (min. 48). 2-0 Cortijo, en propia puerta (min. 74). 2-1 Sillero (min. 92).

Ciudad Deportiva de Maspalomas. 150 espectadores.

Tras pasar por vestuarios, el San Fernando dio una marcha más a su juego y logró el 1-0 en su primer disparo a puerta: un potente chut a la escuadra desde el vértice del área de Farías tras ganarle la espalda a Samu Hurtado. El lateral de Almendralejo se vio constantemente superado en la segunda mitad y fue sustituido tras ser amonestado.

Por detrás en el marcador, el Villanovense no dejó de intentarlo por medio de centros laterales en los que no encontraron rematador. De hecho, el San Fernando tampoco generó mucho peligro en ataque y logró el 2-0 en una acción aislada en la que aprovechó un error defensivo de Cortijo. Éste no se entendió con De la Calzada a la hora de cederle el balón y vio cómo su pase entró en la portería después de que el guardameta se viese sorprendido.

Sin nada que perder, Juanma Pavón quemó todas sus naves en busca del tanto para maquillar este mal resultado. Dio entrada a dos jugadores eminentemente ofensivos. La reacción del conjunto verde no llegó hasta el tiempo añadido y prácticamente a la desesperada. Sillero logró recortar distancias con un disparo a la media vuelta en el área pequeña. Un tanto que dio esperanzas al Villanovense, que en los últimos minutos atacó sin éxito y con más corazón que cabeza, lastrado. además, por la expulsión de Seth tras ver la segunda tarjeta amarilla.