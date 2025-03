El Fernando Robina, un fortín para el Llerenense

Pasado ya el ecuador de la primera vuelta de la liga, el Llerenense se encuentra actualmente fuera del descenso. Aunque solo un punto le ... separa de las posiciones de peligro, todos los equipos que van a luchar por mantener la categoría deben hacerlo especialmente bien para cumplir su objetivo en una competición que promete ser muy igualada y donde la diferencia en puntos entre el descenso y los puestos que permiten luchar por el ascenso es muy escasa actualmente.

El Llerenense se ha adaptado positivamente en este inicio de liga a una categoría que podría generar dudas para un club tan humilde. Sin embargo, algo ha marcado la diferencia hasta ahora: el estadio Fernando Robina.

El conjunto entrenado por Luismi Álvarez ha convertido su campo en un fortín en el que equipos con mayores presupuestos y expectativas han sufrido para sacar algo positivo. En seis partidos, tres victorias, dos empates y solo una derrota, ante el Numancia, en un encuentro en el que mereció mucho más.

Esto quiere decir que 11 de los 14 puntos sumados hasta ahora, cerca del 80%, se han ganado en casa. El dato también desvela un aspecto negativo: fuera de Llerena solo se han conseguido tres puntos, concretamente en la visita al Illescas, sumando derrotas en los otros cuatro choques.

Otro aspecto a destacar en el Fernando Robina ha sido la solidez defensiva, donde solo se han encajado cuatro goles por los once recibidos fuera.

Tercera consecutiva en casa

Luismi valoraba tras el partido esa tercera victoria consecutiva en casa ante el San Fernando, un rival directo, como «importantísima para retomar sensaciones», sobre todo después de la derrota de la anterior jornada en Guadalajara. «Ha sido un partido frío que en la primera parte no me ha gustado nada porque no le hemos metido la tensión que deberíamos, pero en la segunda parte, totalmente diferente. Le hemos metido más tensión y nos ha venido muy bien el gol», señalaba el técnico.

Álvarez aprovechó la ocasión una vez más para seguir animando a la afición a que venga al Robina a animar. «Nos hace mucha falta este campo, la afición. Sé que están a muerte con nosotros y los chavales van a dar todo para que sigan viniendo, incluso en más afluencia, porque están viendo que estamos compitiendo a un nivel altísimo para lo que es el club y el pueblo», indicaba el placentino.