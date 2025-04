Los fantasmas regresan al Vicente Sanz

«Hay que buscar lo positivo, seguimos y no perdemos»

«Hicimos lo más difícil y luego sufrimos tras su gol», lamentaba Roberto Aguirre. «Creo que tras marcar el gol estuvimos en una situación más favorable y luego en el tramo final encajamos el gol, tuvimos un error y pensamos que se pudo defender mejor esa acción», decía en un primer análisis el asturiano, que también hacía autocrítica: «Con la modificación que hicimos, creo que si la tuviese que volver a hacer, no la haría porque incluso la acción del gol creo que la defendimos mal y estaba estructurada para que en esos 10 minutos no pasase eso». Sin embargo, valoraba el punto, «hay que buscar el lado positivo, seguimos y no perdemos».