Los fantasmas del playoff vuelven a aparecer en el Villanovense

La primera crisis seria del Villanovense coincidió en la primera vuelta con el carrusel de derbis: Don Benito, Coria y Montijo. Tres partidos que ... se tradujeron en tres jornadas sin ganar para los serones, que estaban todavía, en los dos primeros, a las órdenes de Manolo Cano. Una vuelta después, ya con José González 'Gus', la historia se repite para un Villanovense al que de nuevo se le han atragantado los derbis con un empate contra el Don Benito y sendas derrotas dolorosas contra Coria y Montijo.

Sin embargo, lo que en la primera vuelta era un roto que se podía enmendar y así se hizo, ahora se ha convertido en un entuerto que ha complicado a los serones el sueño de jugar el playoff a Primera RFEF. El Villanovense no salía de esos puestos nobles desde la jornada 23, pero el carrusel de derbis les ha vuelto a sacar en beneficio de una Gimnástica Segoviana que se frota las manos.

Los serones tienen que medirse a Cerdanyola y Alcorcón B, ambos en una ardua pelea por la salvación; mientras que los segovianos se enfrentarán a Guadalajara y Unión Adarve, ambos con el único aliciente de dar caza a una sexta plaza que da acceso a la Copa del Rey. Al acecho estará un Estepona con opciones de playoff, también de acceder a la competición copera, en sus dos duelos contra el Adarve y el Atleti B. El Cacereño, aunque parece fuera de la ecuación, tiene que enfrentarse a Montijo y Cerdanyola para mantenerse en playoff.

Una situación que obliga a los serones a ganar sus dos partidos y a esperar un tropiezo de la Gimnástica o lo que sería un desastre en el Cacereño. Pero lo primero para el Villanovense es hacer sus deberes ganando al Cerdanyola este domingo, a las 12, en el estadio municipal villanovense. Un partido, esta vez sí, vital. Por ello, la directiva ha decidido regalar tres entradas a cada socio para tratar de llenar las gradas de cara a este encuentro.

Pese a no ser el objetivo inicial, nadie esconde que sería un varapalo quedarse fuera del playoff de ascenso, sobre todo, porque no sería la primera vez. La pasada temporada, en una situación similar, los serones se quedaron a solo tres puntos de esa quinta plaza que ocupó el Coria. No hubo premio para el equipo que comenzó dirigido por Juanma Pavón, que dejó al equipo a dos puntos del playoff, y terminó a las órdenes de Josip Visnjic sin lograr esa quinta plaza.

Pero los fantasmas de esa liguilla de ascenso se remontan a la temporada 2020/2021, la antesala a la creación de la Primera RFEF, de la que el Villanovense se quedó fuera hasta en dos ocasiones. Primero, tras empatar contra el Talavera en la última jornada de la primera fase de esa atípica temporada; después, se quedó a solo tres puntos del Atlético Baleares en una liguilla de seis equipos en la que quedó tercero, a las puertas de un ascenso que, de nuevo, quiere volver a acariciar.