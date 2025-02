La falta de gol, responsabilidad compartida en el Cacereño

J. CEPEDA CÁCERES. Martes, 11 de abril 2023, 23:23 Comenta Compartir

Dice el refranero que dos no riñen si uno no quiere, pero esta particular sentencia popular no se ajusta a la realidad que vive el ... Cacereño, tan ávido de gol como enemistado con el más dulce de los conceptos futbolísticos. El equipo de Cobos, que durante los tres últimos partidos no ha sido capaz de ver puerta a pesar de jugar en superioridad numérica durante buena parte de los dos últimos envites, firma hasta el momento un discreto balance ofensivo de 0,93 goles por partido merced a sus 27 dianas en las 29 jornadas disputadas.

Con el objetivo de que esta situación no se enquiste y que el declive productivo en esta faceta del juego no acabe convirtiéndose en crisis, el técnico verdiblanco aboga por el trabajo diario para poner solución al evidente problema por el que pasa su equipo. «Hay que seguir peleando y lo vamos a trabajar hasta el final, intentando mejorar en esas cosas que en estos momentos nos están costando más. Tenemos que encontrar esa chispa», asume el preparador del Cacereño. En el punto de mira volvieron a estar este pasado domingo en el empate frente al Estepona hombres como los puntas David Grande y Solano, quienes no están gozando de una temporada prolífica en cuanto a goles. El primero lleva firmados cinco tantos y el segundo dos. Sin embargo, Cobos intenta desviar el foco de sus delanteros, pues considera que la responsabilidad de esta encomienda ha de repartirse entre todo el equipo. «Siempre trato de quitar presión a los jugadores. Claro que les afecta, pero esto es de todos. A la hora de defender, todos defendemos, los delanteros los primeros. Y a la hora de atacar, todos atacamos. Estos jugadores nos han dado muchísimo durante toda la temporada y nos están permitiendo poder pelear por los playoffs». Sobre el encuentro de este próximo domingo en Segovia frente a la Gimnástica (La Albuera, 18.00 horas), Julio Cobos no duda en volver a hablar de «final para los dos equipos», teniendo en cuenta que ambos conjuntos iniciarán la jornada empatados a puntos. Los segovianos lo harán como quintos clasificados y los visitantes, fuera de puestos de fase de ascenso, como sextos. Tras este partido el margen de error se reducirá considerablemente para todos los equipos que aún buscan cumplir sus objetivos, pues por delante quedarán tan solo cuatro jornadas para finiquitar la liga regular. Respecto al grupo de trabajo, el equipo verdiblanco tendrá que afrontar la cita en Segovia sin Josín, quien tendrá que cumplir partido de sanción tras completar un segundo ciclo de cinco tarjetas amarillas. Es por ello por lo que Cobos tendrá que reajustar su línea defensiva. Aunque no hay viaje organizado por las peñas, se espera una representación de seguidores cacereños.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión