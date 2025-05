La falta de gol condena al Diocesano

LUIS JAVIER GONZÁLEZ SEGOVIA Domingo, 11 de diciembre 2022, 22:44 Comenta Compartir

El Diocesano se marchó de Segovia sin goles ni puntos, la rutina de los últimos meses para el equipo con la peor racha del Grupo 5 de Segunda Federación. Son cinco partidos de los últimos seis partidos sin marcar y un punto de los últimos 24 posibles. Son números de colista, una posición en la que se asentó tras perder un partido trabado a domicilio ante la Segoviana, parte del pelotón perseguidor de la promoción de ascenso. Tras mantener el empate durante la primera hora, el club cacereño no tuvo argumentos para cambiar el marcador cuando el cuadro local rompió la igualada.

La Segoviana, con su tridente ofensivo habitual, generó quebraderos de cabeza a un Diocesano vulnerable por el flanco derecho. Acuña, un delantero con experiencia en el fútbol profesional, trató en vano de cabecear un centro, pero aprovechó la falta de contundencia de la zaga para revolverse en un suspiro y engatillar el rechace. Cordero, con una intervención solvente, evitó males mayores.

La apuesta de Adolfo Senso fue asegurar suficientes efectivos cerca de Cordero y esperar una invitación del rival para montar alguna transición. El ataque organizado ya era otro cantar para el colista, inédito en la zona noble azulgrana. El juego iba en una única dirección.

Con el paso de los minutos, llegaron las ocasiones locales ante un Diocesano que jugaba con fuego. Desde su portero, que arriesgó para cortar una llegada escorada de Borrego, que cayó en un contacto leve que no fue suficiente para el penalti. Y siguió en sus defensas, que perdieron el balón dos veces en apenas diez segundos. Primero Armenta, que vio cómo Llorente le robaba la cartera y lanzaba una contra que pareció interceptar Assane. Pero no, trató de regatear a Manu en su propia área. El latigazo de Acuña no cogió portería.

De la Mata, que había probado suerte sacando rápido una falta en el balcón del área –el balón no encontró a Diego Gómez y el árbitro, que se había echado la mano al bolsillo, se ahorró la amarilla– tuvo la última ocasión del primer acto con dos regates de calidad frenados por la salida de Cordero. El duelo se fue al descanso con una falta peligrosa visitante que atajó sin problemas Carmona, prácticamente inédito.

El paso por vestuarios no amainó la lluvia, con casi un cuarto de la entrada formando línea junto a la zona techada de la grada general. El Diocesano, que relevó a Armenta –tocado al final del primer tiempo– por Manu, aprovechó ese ambiente frío para protagonizar sus dos primeros acercamientos al área rival. Más peligro en tres minutos que en los 45 anteriores. En una de ellas Javi Marcos tocó el balón con la mano dentro del área. El partido vivió medio segundo de pausa con la mirada en el colegiado, que no hizo sonar su silbato para alivio del jugador.

GIMÁSTICA SEGOVIANA Carmona; Borao, David López, Javi Marcos, Rubén Yubero (Arévalo, min. 66); Manu (Iván Gomez, min. 66), De la Mata, Llorente (Dani Arribas, min. 77); Javi Borrego (Hugo Díaz, min 77), Acuña (De Frutos, min. 83) y Diego Gómez. 1 - 0 DIOCESANO Cordero; Pablo Guerrero (Rayco, min. 64), Armenta (Manu, min. 46), Rubén, Varona; Dani Sales, Assane, Sahuquillo, Javi González, Juanjo Chavalés (Pitu, min. 82); y Pliego. GOL 1-0: Diego Gómez, min. 60.

ÁRBITRO Rabanal Ruiz (Comité vasco). Enseñó tarjeta amarilla a Javi Marcos, Acuña, David López y Arévalo, todos de la Segoviana.

INCIDENCIAS La Albuera, 987 espectadores.

Pasado el momento de incertidumbre, la Segoviana volvió a provocar una jugada embarullada en área chica cacereña. Con el césped cada vez más pantanoso, el partido había cogido ritmo y se acercaba al precipicio. El cuadro local asumía riesgos buscando una victoria obligada y el Diocesano olía sangre y amenazaba a balón parado, el gran debe de los locales.

Una estirada del guardameta Cordero negó un tiro lejano de Rubén Yubero, pero el rechace fue azulgrana y ya no hubo salvación. Javi Borrego controló el esférico y asistió a Diego Gómez, que superó por alto al portero y abrió el marcador.

Luego llegó el susto para los locales en una falta de Acuña sobre Juanjo Chavalés. El colegiado señaló los once metros, pero corrigió su decisión ante la ayuda del asistente. Y es que la realidad es que el gol no dio el control a la Segoviana, que empezó a flaquear en defensa.

Lo corto del marcador cimentaba el suspense final, pero el Diocesano no logró traducir su necesidad en peligro real, por más que muriese en área rival, forzando tres saques de esquina consecutivos en tiempo de añadido sin fruto.

Adolfo Senso: «Tarde o temprano llegarán los goles» Adolfo Senso, valoró de manera satisfactoria el trabajo de sus jugadores en La Albuera. «Te vas fastidiado por el resultado, pero creo que hemos dado la cara», dijo el técnico cacereño, que mandó un mensaje de optimismo ante la falta de pegada del plantel: «Tarde o temprano llegarán los goles». El preparador del Diocesano reconoció la superioridad de la Segoviana en el tramo inicial. «Nos costó un poco adaptarnos al terreno de juego y a lo que nos demandaba el partido», comentó. «En la segunda parte sí salimos bien, tuvimos nuestras opciones y terminamos con numerosos córneres», recordó. Respecto a la mala racha, Senso reconoció el «empujoncito» que le falta a su equipo para revertir la situación. «La dinámica va a cambiar. Estamos poniendo todo de nuestra parte y los resultados llegarán», prometió. Además, asumió la falta de gol que padece, pero habló de múltiples factores. «Muchas veces, cuando las opciones no son tan claras, entran. Y cuando generas tanto, tienes varias en área pequeña y no quiere entrar», expuso, aunque insistió en que en algún momento llegarán «esos goles» que tanto están «necesitando». En cuanto a si su puesto está en riesgo, únicamente prometió seguir trabajando. «Eso no depende de nosotros, que vamos a seguir intentándolo. Ya hemos demostrado que podemos hacerlo y confío mucho en mi equipo», finalizó.

Temas

Fútbol