Ezequiel Lamarca, un fichaje fallido para el Don Benito

ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Jueves, 30 de diciembre 2021, 08:18 Comenta Compartir

Llegó al Don Benito para aumentar la nómina de delanteros, pero Ezequiel Lamarca se marcha con cifras muy discretas y un único tanto en su casillero. Jugador y club han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato firmado este pasado verano para el proyecto de Juan Carlos Gómez, al que conocía de su paso por el Écija.

Avalado por esa confianza, el delantero cordobés se hizo con un sitio en el once las dos primeras jornadas para después perder de golpe ese incipiente protagonismo. Así, de los 14 partidos en los que ha tenido minutos, solo en tres fue titular y en ninguno de ellos llegó a completar los 90 minutos. No obstante, no alcanza los 400 minutos disputados en este primer tramo de temporada. Todo ello se traduce además inevitablemente en el parco bagaje ofensivo del cordobés, siendo el atacante que menos goles ha aportado en el equipo rojiblanco.

Se trataba en cualquier caso de una salida previsible en este mercado de invierno, teniendo en cuenta que Roberto Aguirre incluso prefirió jugar de inicio sin un '9' puro el partido contra el Tamaraceite ante las bajas de Turmo e Isa Drammeh, sumadas a las molestias que arrastraba David Agudo. El técnico asturiano dejó a Ezequiel en el banquillo y apenas disputó media hora de encuentro, viendo además en ese tiempo su quinta amarilla.

Su salida es el primer movimiento en el mercado invernal de un Don Benito que tendrá que reforzarse para intentar salir cuanto antes del descenso. Los de Aguirre han regresado esta semana a los entrenamientos y lo han hecho teniendo que recurrir de nuevo a algunos juveniles a la espera de recuperar a los jugadores que terminan lesionados el año y que siguen entre algodones.