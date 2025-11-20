HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 20 de noviembre, en Extremadura?
Zarfino celebra el tanto en el último partido en casa. CD Extremadura
Segunda RFEF

El Extremadura-Linares se jugará el 7 de diciembre a las 22.30 horas

El club explicará este viernes el motivo de que se juegue el partido en un horario tan poco habitual tras medirse al Sevilla en Copa

Raúl Peña

Almendralejo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:17

Comenta

El partido entre el Extremadura y el Linares que corresponde a la jornada 14 del Grupo IV de Segunda RFEF se empezará a jugar el ... domingo 7 de diciembre y acabará el lunes día 8. El club almendralejense, que esa semana juega el día 4 ante el Sevilla en Copa del Rey, ha puesto el partido ante el cuadro jienense a las 22.30 horas.

