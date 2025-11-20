El Extremadura-Linares se jugará el 7 de diciembre a las 22.30 horas

El partido entre el Extremadura y el Linares que corresponde a la jornada 14 del Grupo IV de Segunda RFEF se empezará a jugar el ... domingo 7 de diciembre y acabará el lunes día 8. El club almendralejense, que esa semana juega el día 4 ante el Sevilla en Copa del Rey, ha puesto el partido ante el cuadro jienense a las 22.30 horas.

Así, el choque liguero va a tener un horario fuera de lo habitual, lo que puede propiciar que, añadido a las bajas temperaturas del mes de diciembre, la afluencia al Francisco de la Hera se vea reducida. Eso sí, hay que recordar que el lunes día 8 de diciembre es fiesta nacional, por lo que no es un día laborable.

Antes de ese partido el Extremadura afrontará otros choques ligueros. El primero es el de este domingo a las 12:00 horas ante el Almería B en el Francisco de la Hera. Tras este partido el cuadro de Cisqui viajará la siguiente jornada a Totana, en la Región de Murcia, para enfrentarse a La Unión, ahora tercer clasificado.

Después de ese partido en tierras murcianas llega la semana importante para el Extremadura con el partido de Copa del Rey ante el Sevilla en el Francisco de la Hera y el choque ante el Linares.

Los azulgranas volverán a jugar fuera de casa contra la Deportiva Minera y cerrarán el 2025 ante su público. El último partido del año será ante el Xerez el sábado 20 de diciembre a las 17.30, ya que el domingo 21 se celebrarán las elecciones autonómicas en Extremadura.

Por lo tanto, ya está definido el calendario de partidos del Extremadura de aquí a final de año, un periodo en el cual los azulgranas disputarán seis encuentros.