El Extremadura, a reencontrarse con la victoria fuera de casa

La relación del Extremadura con sus partidos fuera de casa no está siendo muy buena durante los últimos encuentros. Los azulgranas llevan sin ganar lejos ... del Francisco de la Hera desde el 28 de septiembre, cuando superó al Águilas. Casi dos meses después, el equipo de Cisqui quiere volver a vencer a domicilio y apuntalar aún más su liderato en este grupo 4 de la Segunda RFEF.

El problema para los de Almendralejo es que el rival, pese a estar en la parte baja de la tabla, aún no sabe lo que es perder como local. El Salerm Puente Genil ocupa ahora mismo el puesto de playout de descenso a Tercera RFEF y ha ganado solo un partido de los últimos ocho, pero en su casa es un rival muy peligroso. Los andaluces no han perdido todavía en el Manuel Polinario y su último choque en Puente Genil se saldó con una victoria por la mínima ante el Águilas.

Por todo ello, en el Extremadura no se fían mucho de la clasificación del Puente Genil en liga, porque es en su campo donde ha conseguido nueve de los trece puntos que tiene. Así, el reto va a ser doble para los de Almendralejo: batir a un rival invicto y dejar atrás la mala racha como visitantes. «Es un equipo difícil, no ha perdido ningún partido en casa y solo tiene tres goles en contra. Vamos a intentar adaptarnos al medio lo antes posible e ir a por la victoria», admitió Cisqui en la rueda de prensa previa al partido en tierras cordobesas.

El medio al que se refiere el técnico azulgrana es el césped artificial. El terreno de juego del Manuel Polinario es sintético, por lo que el Extremadura tendrá que adecuarse a un césped al que no está acostumbrado. Es más, la única derrota del conjunto almendralejense esta temporada en liga llegó el Lebrija contra el Atlético Antoniano y fue en césped artificial. Pese a ello, en el Extremadura no quieren poner de pretexto el terreno de juego. «No me parece una excusa. Tendremos que adaptarnos al césped artificial porque es un partido de fútbol en toda regla», explicó Cisqui.

El entrenador del Extremadura tiene muchas variantes para poder cambiar el partido si la situación se pone complicada. Los azulgranas demostraron la pasada jornada ante el Estepona que disponen de fondo de armario suficiente para darle la vuelta al marcador en cuestión de minutos, y de nuevo Cisqui se guardará un par de balas en la recámara por si en la segunda parte el resultado no es el adecuado.

Posible once

Así, Cristian volverá a ser el guardián de la portería azulgrana y Luis Nicolás llevará la manija del equipo en el centro del campo después de las buenas actuaciones de los dos futbolistas en los últimos partidos. Además, Marco podría entrar al once inicial por un jugador de ataque para intentar tener más control del balón.

Por lo demás, la defensa del Extremadura será la misma que le ganó la pasada semana al Estepona y que hizo lo mismo en Copa del Rey ante Las Palmas, con Samu Hurtado y Tala en los laterales y Ángel Cano y Carlos Cordero en el centro de la zaga.

Por su parte, el Salerm Puente Genil de Álvaro Cejudo quiere volver a ganar ante su público, alejarse de los puestos de descenso y mejorar su racha de resultados. Los cordobeses solo han ganado un partido de los últimos ocho y eso ha empañado el buen inicio de temporada.

Eso sí, los de Cejudo sólo están a cuatro puntos de los puestos de playoff de ascenso a Primera RFEF, lo que demuestra la igualdad que existe en el grupo 4, con muchos equipos en un rango de puntos muy corto.