HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 15 de noviembre, en Extremadura?
Cristian volverá a ser titular en la portería del Extremadura. CD EXREMADURA
Segunda RFEF

El Extremadura, a reencontrarse con la victoria fuera de casa

Los azulgranas visitan al Salerm Puente Genil, que todavía no sabe lo que es perder como local en liga

Raúl Peña

Almendralejo

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

La relación del Extremadura con sus partidos fuera de casa no está siendo muy buena durante los últimos encuentros. Los azulgranas llevan sin ganar lejos ... del Francisco de la Hera desde el 28 de septiembre, cuando superó al Águilas. Casi dos meses después, el equipo de Cisqui quiere volver a vencer a domicilio y apuntalar aún más su liderato en este grupo 4 de la Segunda RFEF.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2

    El PSOE propone a Luis Tirado como senador autonómico y lo retira una hora después
  3. 3 Así es el fármaco que viene a revolucionar la diabetes que no se cura
  4. 4

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  5. 5 La borrasca Claudia deja más de 50 litros y mantiene carreteras y parques cerrados en Extremadura
  6. 6 Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida
  7. 7

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  8. 8

    Udaco se despide de Badajoz tras seis décadas de historia comercial
  9. 9

    Udaco se despide y da paso a un nuevo proyecto urbanístico
  10. 10 65 empresas de Badajoz se vuelcan con la gran paella solidaria para ayudar a Inma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Extremadura, a reencontrarse con la victoria fuera de casa

El Extremadura, a reencontrarse con la victoria fuera de casa