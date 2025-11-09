El Extremadura reacciona a tiempo para remontar

Raúl Peña Almendralejo Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:45 | Actualizado 18:40h. Comenta Compartir

El Extremadura está abonado a las remontadas como local. En todos los partidos en el Francisco de la Hera ha tenido que marcar en la segunda parte para amarrar la victoria. Ante el Estepona no fue la excepción y Maikel, con su gol en el 90, le dio los tres puntos al Extremadura para mantenerse en lo más alto de la tabla una jornada más.

El partido fue espeso, sobre todo en la primera mitad, pero en la segunda el Extremadura tuvo oportunidades de sobra para cerrar el choque. No lo hizo, vio cómo el Estepona le remontaba y tuvo que tirar de épica para darle la vuelta al marcador en el último minuto del encuentro.

El Estepona salió al partido con la intención de hacerse con el control del juego en los primeroscminutos, pero recibió el golpe en contra muy pronto. Zarfino, el más listo de la clase, fue el único que atacó el espacio para un posible rechace de un tiro de Barace y le salió la jugada perfecta. El uruguayo controló dentro del área para después batir a Joel Ruiz por abajo y poner al Extremadura por delante. El marcador sólo marcaba diez minutos de juego y los locales ya iban por delante.

Desde ese momento hasta el descanso faltó acierto en el último tramo del campo en los dos equipos. Tanto Cristian como Joel Ruiz no tuvieron que intervenir prácticamente en ninguna ocasión, y la sensación era que el gol estaba lejos para ambos equipos.

EXTREMADURA Cristian; Samu Hurtado (Marco, min. 67), Ángel Cano (Maikel, min. 72), Carlos Cordero, Tala; Zarfino, Luis Nicolás (Pardo, min. 90), Diego Díaz, Barace; Callejón (Usama, min. 67) y Frodo. 3 - 2 ESTEPONA Joel Ruiz; Caro, Lolo González, Candelas; Alberto (Maxi Benites, min. 46), Eneko, Juanan (Samu Expósito, min. 46), Marín, Baradji (Ballarín, min. 58); Castedo (Teijeira, min. 81) y Roi Tato (Dani Sancho, min. 58). GOLES 1-0: Zarfino, min. 10. 1-1: Dani Sancho, min. 63. 1-2: Castedo, min 67. 2-2: Frodo, min. 73. 3-2: Maikel, min. 90.

ÁRBITRO Antonio Pozo Fernández (ceutí). Amonestó con amarilla a los locales Ángel Cano (8) y Cristian (90); y a los visitantes Candelas (41), Marín (74), Maxi Benites (84) y Eneko (90).

INCIDENCIAS Francisco de la Hera de Almendralejo, unos 3.000 espectadores presenciaron el choque en las gradas.

Todo lo que le faltó a la primera parte en cuanto a ocasiones claras lo tuvo el inicio de la segunda. El Extremadura tuvo hasta cuatro oportunidades dentro del área para marcar el segundo y llevar la tranquilidad al equipo, pero la pólvora estaba mojada.

El Extremadura estaba siendo muy superior al rival en el primer cuarto de hora, pero tenía el resultado a favor más corto posible y eso hacía que el riesgo del empate estuviese en el aire. Y este casi llegó a la hora de partido. Ángel Cano, defensa que está teniendo unas actuaciones inmaculadas en este inicio de temporada, falló y le regaló el balón a Castedo, que se plantó en el mano a mano ante Cristian. El portero se hizo inmenso y le quitó el cuero al delantero cuando este intentaba regatearlo. Cristian pudo frenar el primero, pero el segundo no fue capaz. Dani Sancho se presentó de nuevo solo ante el cancerbero y le batió con una vaselina para empatar el choque.

Todo el dominio azulgrana se vino abajo en apenas tres minutos. Poco después del empate del Estepona el Extremadura recibió otro nuevo golpe. En una jugada por banda izquierda el esférico le cayó a Castedo, que marcó el tanto de la remontada momentánea con un disparo a la escuadra.

Remontada a balón parado

Cisqui movió el banquillo y en una jugada a balón parado el Extremadura consiguió empatar el choque con un cabezazo de Frodo. Al partido le quedaban 15 minutos y todo estaba por decidir. El Extremadura es un equipo muy peligroso cuando el partido está en el alambre y lo demostró con el tanto en el último minuto.

El colegiado decretó saque de esquina por pérdida de tiempo del portero y en ese balón parado llegó el cabezazo de Maikel que mantuvo la victoria en el Francisco de la Hera y al Extremadura una jornada más en lo más alto de la clasificación.