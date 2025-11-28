El Extremadura, a olvidar el tropiezo en casa ante un rival complicado

Raúl Peña Almendralejo Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:43 Comenta Compartir

El Extremadura tiene ante La Unión uno de los partidos más complicados en lo que llevamos de temporada. Los azulgranas se enfrentan a un equipo hecho para estar en los primeros puestos de la clasificación y para luchar contra cualquier rival de tú a tú. Los murcianos están un punto por debajo del Extremadura y quieren ahondar la herida abierta de su rival tras la última derrota en casa.

Los de Cisqui llegan al choque tras perder su primer partido en el Francisco de la Hera y tras encajar cuatro goles. Una derrota que puede dejar secuelas, pero que en el Extremadura quieren olvidar cuanto antes con una buena imagen ante La Unión. La victoria y una buena imagen en Murcia es el camino para dejar atrás esa abrupta derrota ante el Almería B.

Para poder darle la vuelta a la situación el Extremadura ha corregido durante la semana los errores que se cometieron en el último partido. Cisqui ha incidido en arreglar esos desbarajustes, pero ve a sus jugadores con una buena predisposición a olvidar la derrota e ir a por la victoria desde el primer minuto. «Estamos aprendiendo del pasado y corrigiendo, que es lo más importante, y a partir de ahí seguir teniendo confianza. Veo que los jugadores la tienen en nuestra propuesta, en los compañeros y en el equipo», señaló Cisqui en la previa del choque.

El técnico azulgrana va a tener a dos jugadores disponibles con los que no contaba la pasada semana. Rober Correa va a poder jugar si Cisqui lo estima oportuno y Fran Rosales ya ha dejado atrás su lesión y ya ha entrenado junto a sus compañeros. «Estamos muy contentos por él –por Fran Rosales–, porque ha pasado unas semanas mal. Esa alegría ya se le ve y está a disposición del equipo», apostilló el entrenador del Extremadura.

Por su parte, el delantero Maikel ve al equipo con la confianza necesaria para hacer un buen papel ante La Unión y corregir los errores que se cometieron la pasada jornada. «Hemos analizado los fallos y son puntuales que vienen porque vas ganando y el rival te hace un gol. A partir de ahí vas dos a dos y el equipo se vuelca arriba y te vienen dos goles más. Hay que corregirlo y ya está», explicó el ariete.

Sin distracciones

Maikel también dejó claro que el equipo no está pensando en la Copa del Rey, sino que está centrado en el choque ante La Unión y en poder volver a tierras extremeñas con tres puntos bajo el brazo: «Puedes pensar que pronto viene la Copa del Rey, pero creo que el equipo está superconcentrado en este partido porque es vital».

Asimismo, el ariete azulgrana es consciente de que la categoría es muy complicada, con resultados muy igualados en cada partido y con equipos muy parejos. Por eso, considera que es crucial que el Extremadura dé el máximo en cada choque para conseguir los objetivos a final de temporada. «En todos los partidos tenemos resultados muy ajustados y cualquier equipo puede sacarte un punto e incluso ganarte», sentenció Maikel en la previa del partido ante La Unión.