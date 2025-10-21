HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Rashford hace el sexto en pleno huracán del Barcelona
El delantero Maikel durante el partido del Extremadura contra el Antoniano en Lebrija. ALBERTO LORITE
Segunda RFEF

Al Extremadura se le moja la pólvora

El equipo azulgrana sufrió su primera derrota de la temporada y la segunda jornada consecutiva sin marcar

Raúl Peña

Almendralejo

Martes, 21 de octubre 2025, 19:39

Comenta

El Extremadura sufrió en Lebrija su primera derrota de la temporada, el segundo encuentro consecutivo sin marcar gol y el tercero sin catar la victoria. ... Tras los primeros cuatro triunfos consecutivos del equipo de Cisqui, ahora ha llegado un bache para los azulgranas, que no fueron capaces de superar las adversidades ante el Atlético Antoniano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  2. 2 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  3. 3

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  4. 4 Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
  5. 5

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  6. 6

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad
  7. 7 Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre
  8. 8 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  9. 9 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  10. 10

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Al Extremadura se le moja la pólvora

Al Extremadura se le moja la pólvora