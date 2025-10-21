Al Extremadura se le moja la pólvora

El Extremadura sufrió en Lebrija su primera derrota de la temporada, el segundo encuentro consecutivo sin marcar gol y el tercero sin catar la victoria. ... Tras los primeros cuatro triunfos consecutivos del equipo de Cisqui, ahora ha llegado un bache para los azulgranas, que no fueron capaces de superar las adversidades ante el Atlético Antoniano.

Pese a la derrota en tierras andaluzas, el Extremadura mereció más. Los de Cisqui tuvieron ocasiones de sobra para marcar y solo un error defensivo privó a los de Almendralejo de volver al menos con un punto. Aun así, el Extremadura sigue líder, ahora empatado a puntos con la Deportiva Minera, y con la sensación de que ha podido sacar más puntos en estas dos últimas jornadas.

Una de las causas de la derrota en Lebrija fue la falta de acierto. El Extremadura ha pasado de promediar dos goles por encuentro en las primeras cinco jornadas de liga a no marcar en las dos últimas. La pólvora se le ha mojado a los de Cisqui, que quieren volver a reencontrarse con la victoria este fin de semana en el Francisco de la Hera.

El técnico del Extremadura, Cisqui, admitió tras el partido en Lebrija que fue determinante que su equipo no se adelantara cuando tuvo las ocasiones, ya que después del tanto local el choque se hizo más espeso y los azulgranas se alejaron de la portería rival. «La clave ha estado en la primera parte en la que con nuestra propuesta ofensiva no hemos podido abrir el marcador. En la segunda ha estado el partido más atascado», sentenció Cisqui tras la derrota.

El entrenador almendralejense destacó que su equipo empezó el partido ante el Antoniano como tenía que hacerlo, con mucha presencia en campo contrario y buscando el gol desde el primer minuto, pero no le salió bien por la falta de acierto: «El equipo ha salido desde el primer momento a por el partido siendo dominante y creando ocasiones de gol».