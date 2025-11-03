El Extremadura se estanca lejos de Almendralejo

El Extremadura sumó un empate en Melilla que le hace seguir una jornada más en lo más alto de la clasificación. Un punto que en ... el club de Almendralejo valoran de forma muy positiva porque el equipo llegaba tras competir entre semana, con la carga física que eso conlleva, y porque el Melilla estuvo cerca de llevarse la victoria en la última jugada del choque.

Al Extremadura le está costando sacar la victoria lejos del Francisco de la Hera. En los últimos tres partidos a domicilio los azulgranas han sumado dos puntos de nueve y no han marcado ningún gol. Estos datos contrastan con el excelente rendimiento que el Extremadura tiene como local, donde ha conseguido diez puntos de doce posibles.

Al técnico azulgrana, Cisqui, le habría gustado regresar de Melilla con los tres puntos bajo el brazo, pero dio por bueno el empate tras un choque igualado entre dos equipos que fueron a por la victoria. «Ha sido un partido muy disputado entre dos equipos que querían ganar y se ha demostrado en el campo. Hemos hecho un esfuerzo tremendo porque hemos jugado tres partidos en una semana y eso lo ha notado alguno de mis futbolistas», explicó el entrenador del Extremadura.

Cisqui reitera semana tras semana la importancia de sumar puntos en cada jornada en una liga tan competitiva. Ganar cada partido es una tarea imposible, por lo que todo sea sumar es una buena noticia. Si además el punto se cosecha lejos del Francisco de la Hera y ante un Melilla que llegaba al encuentro tras cambiar de entrenador y con mucha necesidad de ganar, pues se valora aún más. «El punto me sabe muy bien porque es un punto que volvemos a meter en la hucha y es muy valioso. Es verdad que hemos venido a por los tres puntos, pero al punto le damos muchísima importancia», señaló el técnico almendralejense.

Una de las sorpresas del partido, y fue bastante positiva, fue la titularidad de Cristian de nuevo en la portería. El cancerbero titular durante la temporada ha sido Robador, pero Cristian jugó ante el Xerez Deportivo para tener minutos antes de la eliminaotoria de Copa del Rey ante Las Palmas, ya que iba a ser titular por la sanción de Robador. Cristian participó en esos dos partidos y ha convencido a Cisqui, que volvió a confiar en él para que defendiese la portería azulgrana.

Y la apuesta le salió muy bien al técnico. Cristian fue uno de los jugadores más destacados del choque en el Álvarez Claro de Melilla y consiguió una parada en la última acción del partido que mantuvo el empate en el marcador. «Esa parada nos ha dado un punto», destacó Cisqui tras el duelo.

Estepona, próximo rival en casa

Ahora el Extremadura trabaja en recuperarse físicamente para llegar al partido del domingo, a las 12.00 horas en el Francisco de la Hera, ante el Estepona. El Extremadura vuelve ante su público unos días antes de conocer a su rival en la siguiente ronda de la Copa del Rey, cuyo sorteo se celebrará el martes 11 de noviembre.

El Extremadura se enfrentará por quinta jornada consecutiva a un rival de la zona baja de la clasificación. El Estepona está tercero por la cola y ha perdido sus últimos tres partidos, en los que ha recibido siete goles y solo ha marcado uno. Por lo tanto, el conjunto andaluz llega al Francisco de la Hera con la urgencia de sumar algún punto para salir de su mala racha y no hundirse en la clasificación.