El Extremadura más efectivo vuelve a la senda de la victoria

El Extremadura volvió a la senda de la victoria en un partido en el que fue muy efectivo, pero que no dominó. Los azulgranas fueron mejores que el rival de cara a portería y eso marcó la diferencia de un choque igualado que pudo caer para cualquier bando. Pero el Extremadura fue más fuerte, se recompuso hasta dos veces y tiró de calidad y de tesón para remontar en la segunda parte.

Cisqui no se guardó nada en el 'once' inicial para el partido del martes de Copa del Rey. Todos los futbolistas que estaban disponibles para jugar y que son los habituales del técnico almendralejense salieron de inicio, a excepción del portero Robador. El cancerbero titular del Extremadura no puede jugar la Copa del Rey por la sanción de la pasada temporada, por lo que Cristian salió de titular para contar con minutos antes del choque copero.

El equipo era el de gala porque el Extremadura necesitaba ganar para espantar las dudas de los tres encuentros sin conseguir la victoria. Pero los azulgranas salieron al campo sin la intensidad necesaria para superar al rival en los duelos individuales y sin el fútbol para tener el control del juego. En ese escenario el Xerez Deportivo se hizo grande y empezó a mandar en el choque.

Las dos ocasiones más claras de la primera mitad que no acabaron en gol fueron para los visitantes. La primera la tuvo Dieste en un balón a la espalda de la defensa, pero el remate del delantero se estrelló en el poste. El susto se instaló en el Francisco de la Hera, pero no iba a ser el único en la primera parte. Solo unos minutos después Ilias se plantó mano a mano ante Cristian, pero el guardameta le ganó la partida y paró el disparo visitante.

EXTREMADURA Cristian; Samu Hurtado, Ángel Cano, Pardo (Tala, min. 57), Carlos Cordero; Zarfino, Marco (Luis Nicolás, min. 57), Diego (Robe Moreno, min. 81), Barace; Callejón (Usama, min. 57) y Frodo (Maikel, min. 77). 3 - 2 XEREZ DEPORTIVO Bloch; Marcelo, Udom, Morante, Beny (Curro, min. 78); Rafa Parejo (Ekiza, min. 78), Gandoy, Viñuela (Diego Iglesias, min. 66), Sergio García; Ilias y Dieste. GOLES 0-1: Dieste, de penalti, min. 24. 1-1: Callejón, min. 31. 1-2: Dieste, min. 53. 2-2: Zarfino, min. 61. 3-2: Diego Díaz, min. 65.

ÁRBITRO Jerónimo Montes. Amonestó con amarilla a los locales Marco (35), Barace (76) y Luis Nicolás (85); y a los visitantes Dieste (53), Viñuela (59), Beny (74), Sergio García (85) y Morante (86).

incidencias Francisco de la Hera de Almendralejo, con unos 3.900 espectadores en las gradas. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la hermana de Juanmi Callejón, jugador del Extremadura.

El Xerez avisó dos veces, pero a la tercera consiguió tumbar la defensa local. En una jugada por banda Samu Hurtado golpeó el esférico con la mano dentro del área y el árbitro decretó pena máxima. Dieste marcó, puso al Xerez por delante y llenó al Extremadura de dudas. La primera media hora de los locales fue mala y se vio reflejada en el marcador.

Pero si algo tiene el Extremadura es que no le pierde la cara al partido en ningún momento, y que además cuenta con Callejón. El de Motril regresó al equipo de Cisqui y fue determinante de nuevo a balón parado. En una falta al borde del área consiguió el empate, aunque con algo de fortuna porque su chut lo desvió al fondo de la red la barrera. Callejón es un jugador determinante en el Extremadura y lo demostró por enésima ocasión.

El equipo azulgrana, por juego, se tenía que haber ido al descanso por debajo en el electrónico, pero una vez más resistió y sacó petróleo de sus ocasiones. Aun así, el fondo de la cuestión, que era el juego desplegado por el equipo, no se arregló en el descanso y el guion de la segunda mitad se pareció mucho al de la primera, con un Xerez siendo protagonista y el Extremadura aprovechando el balón parado.

El Xerez golpea de nuevo

De nuevo fue el Xerez el primero en golpear. Zarfino perdió un balón en el centro del campo y los visitantes lo aprovecharon para que Dieste se plantase solo ante Cristian y, tras un rechace, marcase el segundo de su cuenta particular para poner por delante a su equipo. La balanza se volvió a inclinar para los andaluces, pero el cuadro alemdralejense la igualó otra vez a través del balón parado.

Zarfino se resarció del fallo en el segundo gol del rival con un cabezazo desde dentro del área para igualar la contienda, encender el Francisco de la Hera y crear dudas en el equipo rival. El Extremadura es un equipo al que no le hace falta rozar la excelencia para hacerle daño al rival y que además sabe castigar la falta de contundenciadel contrincante. A eso hay que sumarle la calidad individual, que resulta determinante en cada partido, lo que da como resultado un Extremadura muy peligroso para cualquier equipo.

En una jugada individual Diego Díaz creó el tercero de los azulgranas, que confirmaba la remontada en apenas cinco minutos. El extremo controló, se marchó de su rival hacia dentro y con un disparo potente batió a Bloch para llevar el delirio a las gradas del Francisco de la Hera.

Sin ser brillante, el Extremadura remontó en cinco minutos un partido que se le había complicado mucho. A partir de ahí fue un quiero y no puedo del Xerez, que se estrelló con la férrea defensa azulgrana una y otra vez, sin llegar a incomodar a Cristian.

El Extremadura vuelve a la victoria antes de recibir el martes a Las Palmas en Copa del Rey.