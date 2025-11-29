HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Usama con el balón y en segundo término Ángel Cano. CD EXTREMADURA
Segunda RFEF

El Extremadura, a dejar atrás la falta de contundencia

Los últimos partidos han dejado dudas entre los azulgranas, que esperan reencontrarse con la victoria en tierras murcianas

Raúl Peña

Almendralejo

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:04

El Extremadura ha visto como se le ha bajado el suflé de su buen inicio de temporada en estas últimas semanas. Los azulgranas han pasado ... de ser prácticamente imbatible en los primeros dos meses de competición a parecer ahora un equipo más vulnerable. El juego sigue siendo bueno, pero la contundencia en las dos áreas está dejando al Extremadura con dudas, sobre todo en defensa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

