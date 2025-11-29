El Extremadura, a dejar atrás la falta de contundencia

El Extremadura ha visto como se le ha bajado el suflé de su buen inicio de temporada en estas últimas semanas. Los azulgranas han pasado ... de ser prácticamente imbatible en los primeros dos meses de competición a parecer ahora un equipo más vulnerable. El juego sigue siendo bueno, pero la contundencia en las dos áreas está dejando al Extremadura con dudas, sobre todo en defensa.

Con este panorama acude el cuadro de Cisqui a Totana, en Murcia, para enfrentarse a uno de los mejores equipos de la liga. La Unión está solo un punto por debajo de los azulgranas, y quieren hurgar en la herida que abrió la pasada jornada el Almería B con esos cuatro goles que le dieron la victoria en el Francisco de la Hera. El Extremadura, por su parte, desea despejar las dudas que puede haber causado la primera derrota en casa este año.

El partido va a ser competido desde el minuto uno. Los dos equipos quieren ganar, ambos tienen grandes plantillas y poseen argumentos de sobra para doblegar al rival. En el Extremadura no estarán Carlos Cordero y Álvaro Barrero por lesión. La baja del primero es de las que duelen, ya que el almendralejense estaba siendo uno de los más destacados en defensa. La parte buena para Cisqui es que Rober Correa, reciente fichaje azulgrana, puede jugar y lo hará de titular en su primer choque. El otro futbolista que también estará disponible tras varios meses de baja es Fran Rosales, que entró en la convocatoria.

Por su parte, José Miguel Campos no podrá contar con Francis Ferrón, ex del Badajoz, que cumple su cuarto partido de sanción. Aun así, La Unión tiene potencial de sobra para ponerle las cosas difíciles al Extremadura. «La clasificación lo demuestra. Es un rival muy difícil que interpreta muy bien el juego y siempre quiere tener el control del juego, como nosotros. Va a ser un partido bonito y difícil a la vez e iremos con las mismas ganas de cada semana para intentar conseguir los tres puntos», explicó el técnico azulgrana en la previa del choque.

El terreno de juego también puede ser protagonista. El césped de la Ciudad Deportiva Valverde Reina es artificial, por lo que el Extremadura se tendrá que acomodar a un medio al que no está acostumbrado. Eso sí, en las gradas no suele haber mucho ambiente cuando juega La Unión, un equipo que entrena en Málaga, pero que juega en Totana. El club quería trasladarse a la capital de la Costa del Sol, pero la RFEF no se lo permitió y tiene que disputar sus encuentros como local en tierras murcianas.

Pese a ello, Cisqui no se fía del rival. El entrenador del Extremadura cree que la igualdad en la liga es máxima y que el equipo que esté más entonado durante los 90 minutos se llevará la victoria. «En los análisis que hemos estado viendo es un equipo poderoso defensivamente, con buenos centrales que dominan el juego aéreo. Es un equipo que quiere la pelota, que tiene buen manejo de balón y con jugadores experimentados. Ahora mismo no hay quien diga quién puede ser el campeón de la liga, porque hay tanta igualdad que el que mantenga la regularidad más tiempo será el que se lleve el gato al agua», sentenciaba el técnico.