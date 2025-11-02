HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 2 de noviembre, en Extremadura?
Tala intenta llevarse la pelota en el duelo ante el Melilla. CD Extremadura
Segunda RFEF

El Extremadura cierra su gran semana con un punto en Melilla

El guardameta azulgrana Cristian fue clave con varias intervenciones de mérito para mantener a los suyos en el partido

Miguel Moreno

Melilla

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:31

Comenta

El Extremadura cosechó un punto en el estadio Álvarez Claros (0-0) a modo de cierre de una semana histórica tras la clasificación para la ... segunda ronda de la Copa del Rey. La euforia por la gesta pesó más que el cansancio acumulado tras una semana con tres partidos de gran exigencia. Por su parte, el estreno del local Javi Motos, relevo del destituido Alberto Cifuentes, no trajo acompañada una reacción del equipo de la ciudad autonómica en forma de victoria. Las paradas de Cristian, titular por tercer partido consecutivo entre Liga y Copa en la portería azulgrana, sostuvieron a los suyos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un bar de Navalmoral cuando la madre se ausentó
  2. 2 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  3. 3 Trasladadas al hospital tres personas tras un choque frontal entre dos coches entre Mérida y Esparragalejo
  4. 4

    Los analistas creen que María Guardiola ha activado el botón electoral con todo a favor
  5. 5 Momentos duros para la extremeña Berta Collado: agradece la labor del personal sanitario extremeño tras perder a su madre
  6. 6

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  7. 7 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9 Detenido por herir con un vaso de cristal a un hombre en un pub de Badajoz
  10. 10

    Un fallo en la corrección obliga a rectificar la lista de aprobados en el examen a policía local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Extremadura cierra su gran semana con un punto en Melilla

El Extremadura cierra su gran semana con un punto en Melilla