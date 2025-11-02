El Extremadura cierra su gran semana con un punto en Melilla

El Extremadura cosechó un punto en el estadio Álvarez Claros (0-0) a modo de cierre de una semana histórica tras la clasificación para la ... segunda ronda de la Copa del Rey. La euforia por la gesta pesó más que el cansancio acumulado tras una semana con tres partidos de gran exigencia. Por su parte, el estreno del local Javi Motos, relevo del destituido Alberto Cifuentes, no trajo acompañada una reacción del equipo de la ciudad autonómica en forma de victoria. Las paradas de Cristian, titular por tercer partido consecutivo entre Liga y Copa en la portería azulgrana, sostuvieron a los suyos.

Al poco del pitido inicial, Luis Nicolás conectó un remate que se marchó lejos de los dominios de Olmedo. El portero del Melilla sí intervino para atajar en dos tiempos una tentativa de Alfredo. El paso de los minutos hizo soltarse a los locales. Pitu encontró la cabeza del ariete Dago, que envió el esférico fuera, y percutió nuevamente para ceder el esférico a Claverías, el cual mandó el balón a las nubes desde la frontal del área.

Luis Nicolás y Zarfino lograron mantener la posesión y, así, reducir las ofensivas del Melilla. El tiempo añadido de la primera parte estuvo a punto de coronar al Extremadura. El lateral Samu Hurtado llegó hasta la cocina y remató alto incomprensiblemente ante Olmedo.

Ninguno de los entrenadores movió ficha al paso por los vestuarios. El Extremadura metió una marcha más al partido durante el segundo tiempo. Olmedo voló para negarle el tanto a Luis Nicolás. Volvieron a avisar los visitantes por medio de un centro de Barace que no encontró la bota de Alfredo por centímetros. La respuesta del Melilla no se hizo esperar, pues Claverías filtró un gran balón por el carril central a Abreu y Cristian repelió con seguridad.

Melilla: Olmedo; Tovar, Quindimil, Pelón, Álex Muñiz; Julio, Ortolá (David Alfonso, min. 79); Claverías (Abdelah, min. 70), Abreu, Pitu (Alvarito, min. 56); y Dago (Chavarría, min. 70). 0 - 0 Extremadura: Cristian; Samu Hurtado (Robe Moreno, min. 84), Cano, Cordero, Tala; Barace, Luis Nicolás, Zarfino, Arhoun (Diego, min. 58); Callejón (Marco, min. 58); y Alfredo (Maikel, min. 81). Árbitro: Pareja Nieto (Comité andaluz). Enseñó tarjeta amarilla a Abdelah, Alvarito, Julio, Ortolá, Tovar; Diego y Luis Nicolás.

Incidencias:

El choque entró en una fase de alternativas. Así, a la salida de un saque de esquina, volvió a aparecer el guardameta del Melilla atajando un testarazo de Tala. Por su parte, Dago no resolvió ante Cristian, que se hizo grande dentro del área. Un tramo de manejo de juego del Extremadura dio paso a otra oportunidad clara del Melilla: Alvarito, el primer recambio introducido por el debutante Javi Motos, acarició el gol con un lanzamiento que se topó con Cristian, cada vez más determinante en el resultado.

Zarfino, que vio adelantada su demarcación, no encontró premio a una gran jugada personal. La presencia en la punta de lanza de Maikel como relevo de Alfredo modificó el plan inicial buscando al revulsivo con un fútbol más directo. Así, en un balón colgado al área que peinó Zarfino, el revulsivo Marco no logró precisar un remate en condiciones. El cansancio copero y el miedo a perder se apoderaron del Extremadura en la fase final de la contienda. Una falta a la altura de la frontal botada por Alvarito encontró en Cristian una inmejorable respuesta. Y un minuto después, el también recién incorporado Abdelah envió el balón rozando el travesaño. En la última ocasión del encuentro, Cristian completó una actuación sobresaliente para oponer el cuerpo y evitar una diana del propio Abdelah.

El siguiente partido del Extremadura será el próximo domingo (12.00 horas) contra el Estepona en el Francisco de la Hera y, dos días después, el martes 11, conocerá su rival de la segunda ronda copera.