El Extremadura se centra en la liga mientras saborea la Copa del Rey

El Extremadura tiene durante los primeros días de diciembre una de las semanas más ilusionantes de su historia. El Sevilla visita el Francisco de la ... Hera el 4 de diciembre, con todo lo que ello supone para el club y para la ciudad, y los aficionados van a vivir también una 'Noche mágica azulgrana' en el partido ante el Linares del día 7 de diciembre.

El club anunció este viernes que para ese choque de liga tiene sorpresas preparadas para los aficionados que se acerquen al Francisco de la Hera. El partido ante el Linares comenzará a las 22.30 horas, por lo que acabará más allá de la medianoche. Al club le convenía que el choque se jugase o más tarde posible, ya que tres días antes se mide en la Copa del Rey al Sevilla y el descanso para los pupilos de Cisqui es mínimo.

Al entrenador del Extremadura no le preocupa la euforia que se ha despertado en torno al equipo por ese partido. Cree que los futbolistas se merecen estar ilusionados con esa cita histórica, aunque advierte que también les ha dejado claro que primero se tienen que centrar en el partido ante el Almería B. «Los jugadores tienen el derecho de disfrutarlo porque la ciudad transmite una bonita expectación. Tienen el deber de disfrutarlo, pero hasta cierto punto. Se lo han ganado, pero lo que ha tocado durante la semana es pensar en la liga», resaltó Cisqui en la rueda de prensa previa al partido ante el filial del Almería.

El Extremadura quiere salir de estos dos partidos consecutivos de liga antes de la Copa del Rey como líder del Grupo IV de la Segunda RFEF y para ello necesita ser el equipo fiable que está demostrando ser en su feudo, y además mejorar fuera de casa para intentar ganar la próxima semana ante La Unión.

Los azulgranas no se fían de un Almería B que marcha penúltimo, pero que en sus dos últimos partidos han cosechado un empate y una victoria.