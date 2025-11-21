HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Frodo durante un entrenamiento de esta semana. CD Extremadura
Segunda RFEF

El Extremadura se centra en la liga mientras saborea la Copa del Rey

El club aprovechará el partido ante el Linares del día 7 de diciembre para preparar una 'Noche mágica azulgrana'

Raúl Peña

Almendralejo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:39

El Extremadura tiene durante los primeros días de diciembre una de las semanas más ilusionantes de su historia. El Sevilla visita el Francisco de la ... Hera el 4 de diciembre, con todo lo que ello supone para el club y para la ciudad, y los aficionados van a vivir también una 'Noche mágica azulgrana' en el partido ante el Linares del día 7 de diciembre.

