El Extremadura se agarra a su fortín para seguir líder

Al Extremadura se le presenta un fin de 2025 apasionante. El partido de Copa del Rey ante el Sevilla, choques frente a equipos potentes como ... La Unión o ese encuentro ante el Linares a las 22.30. Muchos frentes abiertos para los azulgranas, pero lo importante es el partido ante el Almería B.

Cisqui no quiere quitarle la ilusión a su plantilla por todo lo que viene, pero espera que los jugadores se centren en lo más inmediato. El Extremadura quiere seguir en lo más alto de la tabla una jornada más y para ello tiene que ganar en casa al filial almeriense.

Lo más positivo para el cuadro de Almendralejo es que el Francisco de la Hera se ha convertido en un fortín durante este primer tercio de la temporada. Aún no ha perdido en liga como local y contra el conjunto andaluz quiere seguir aumentando esa buena racha de resultados. Ya son seis encuentros en Almendralejo, contando con el de Copa del Rey ante Las Palmas, y el saldo es de cinco victorias y un empate. «Tenemos la mejor afición, que nos va a llenar el campo en un partido, pero es que en la liga está viniendo muchísima. Ese plus lo tenemos, ese aliento de la afición, porque te llevan en volandas», resaltó Cisqui en la previa del choque.

CD Extremadura: Cristian; Samu Hurtado, Carlos Cordero, Tala; Luis Nicolás, Zarfino, Barace, Diego; Callejón y Frodo. - Almería B: Jesús; Agulló, Cedillo, Pla, Operé; Martim Alberto, Hugo, Romera, Gázquez; Burgos y Marciano. Árbitro: Fernando Moreno (castellanomanchego).

Estadio y hora: Francisco de la Hera, 12.00.

Pese a la clasificación del Almería B, que marcha penúltimo en la tabla con siete puntos y a siete de los puestos de permanencia, el Extremadura no se fía. «Es un equipo joven, con mucha energía y que viene en una buena dinámica, de empatar y de ganar. Ahora no hay que mirar la clasificación porque todo el mundo tiene muchas armas para poderte ganar. Tenemos que tener la concentración máxima que le pido a mis jugadores cada partido», señaló.

Los almerienses no han empezado nada bien la temporada, pero tras el cambio de entrenador, ahora con José María Salmerón al mando, han sumado cuatro puntos en los últimos dos choques. Además, el filial acumula más puntos a domicilio que como local. «Ahora están demostrando los resultados que ese equipo casi con toda seguridad va a respirar y a mirar para arriba. Pero bueno, que respire una vez pase por el Francisco de la Hera», explicó Cisqui.

En el Extremadura creen que el partido va a ser más complicado de lo que dice la clasificación. Por eso, la concentración debe ser clave para los azulgranas, que aventajan en un punto al Águilas y que quieren intentar poner tierra de por medio con los perseguidores.

Posibles novedades

Está por ver si Cisqui hace algún cambio en su equipo titular para ir dosificando esfuerzos de cara a los próximos partidos, o si por el contrario sigue confiando en su equipo de gala. Así, jugadores como Marco, Usama o Maikel, que no han sumado muchas titularidades en los últimos encuentros, podrían entrar en el equipo inicial. Lo que sí está claro es que juegue quien juegue, el Extremadura va a ser un equipo vertical que va a ir a buscar la victoria desde el primer minuto.

Cisqui sigue teniendo la baja de Fran Rosales, que ya está en la fase final de su recuperación, pero que aún no está para jugar algunos minutos. El que sí podría jugar e ir poco a poco poniéndose al mismo nivel físico que sus compañeros es Álvaro Barrero, que vio frenado su buen inicio de curso por una lesión.