Una expulsión evitable condiciona al Coria cuando tenía el triunfo enfilado

Igualada en La Isla entre un Coria ligeramente superior hasta la expulsión de Santi Luque, y un Estepona que mereció llevarse, al menos, ese punto por su ímpetu en la segunda parte. Los pupilos de Alberto Urquía no pueden continuar con la racha de tres victorias consecutivas como local, y se quedan como novenos, seis puntos por encima del descenso, y a tres de un play-off en el que tampoco entra el Estepona.

Fue una primera mitad relativamente tranquila para el Coria. Pese a la entidad de su rival, el equipo de Alberto Urquía apenas sufrió en defensa y pudo haberse marchado al descanso con dos goles de renta en el marcador perfectamente. Para ello el colegiado tendría que haber visto la segunda pena máxima, al borde del intermedio, que optó por señalarla como falta fuera del área. Lolo derribó a Canillas entrando al área sin ninguna opción de jugar el balón, pero el árbitro, bien colocado, no lo vio.

La única acción de peligro de los visitantes llegó en un córner botado desde la izquierda, que se paseó por el área hasta llegar a un Lucas que se vio muy forzado en el remate en el segundo palo y no pudo encontrar portería. Alberto se atrevió desde 25 metros pero su lanzamiento se marchó fuera. En los últimos cinco minutos pudo decantarse el encuentro en dos penaltis. El primero fue señalado y Traver, engañando por completo al portero, puso el 1-0 en el marcador. El segundo no fue concedido y la falta directa de Santi Luque se estrelló en la barrera para dar por finalizado el primer periodo.

No esperó Iván Ruiz para ajustar y revitalizar al Estepona, y realizó dos sustituciones en el descanso, y otras tres relativamente rápido. Quería frescura y presión, y lo logró. El Estepona fue a más en los segundos 45 minutos, y tuvo las únicas ocasiones, hasta que empató. Antes, en el primer minuto tras la reanudación, Diego se vio obligado a realizar un auténtico paradón volador a un zapatazo de Pina con la zurda, que se había colado entre dos líneas locales y encontrado el espacio para disparar. Iba ajustado al palo.

CORIA Diego; Cera, Mahíllo, Álex Rodríguez, Joserra; Álex Hernández (Asiel, min. 78), Traver (Nané, min. 78), Sergio Gómez (Mercadal, min. 71); Alberto (Aparicio, min. 91), Canillas (Deco, min. 71) y Santi Luque. 1 - 1 ESTEPONA Razak; Fobi, Lolo, Telis, Lucas (Rodallega, min. 68); Pina (Alfredo, min. 58), Valdera (Junior, min. 46), Cano (Verde, min. 46), Giuliano (Expósito, min. 68); Tahiru y Caballero. GOLES 1-0: Traver, de penalti, min. 40. 1-1: Verde, min. 82.

ÁRBITRO Pérez Fernández (castellano y leonés). Expulsó por doble amonestación al local Santi Luque (45 y 62). También expulsó por roja directa al técnico asistente Infante en el Estepona (80). Amonestó a los locales Álex Hernández, Álex Rodríguez, Nané y al ayudante Miguel Ángel Ávila y a los visitantes Valdera y Lolo.

INCIDENCIAS La Isla, 1.000 espectadores.

Por mucho que fuera una gran ocasión, el Estepona no estaba consiguiendo penetrar en la zaga dispuesta por Urquía, y el Coria tenía el choque y el triunfo bastante encarrilados. Pero pasada la hora de juego llegó la acción que marcó el devenir del encuentro. Santi Luque se autoexpulsó al ver la segunda amarilla de manera absolutamente evitable y dejó con uno menos a su equipo para la última media hora. Esto inclinó definitivamente el campo hacia las inmediaciones de Diego para convertir los minutos restantes en un constante acoso del equipo malagueño. El técnico del Coria dio entrada a Deco, Mercadal y al recuperado Nané para tratar de cerrar líneas interiores y obligar al Estepona a centrar y golpear desde muy lejos. Y, tras mucho pensárselo con jugadas sin demasiado peligro, fue exactamente lo que hizo el revulsivo Verde. El ‘6’ del bando esteponero se inventó, en el 82, un misil tierra-aire desde unos 25 metros para quitar las telarañas a la escuadra izquierda de la portería de Diego, frustrar el triunfo local, y obtener un punto merecido. No acabó ahí el duelo, puesto que Iván Ruiz puso toda la carne en el asador en busca de los tres puntos, pero el marcador no volvió a moverse.

Alberto Urquía: «El empate puede considerarse justo» El técnico del Coria lamentó haber perdido la oportunidad de llevarse tres puntos importantes. «Es verdad que nos queda ese mal sabor de boca porque nos quedamos con diez en nuestro mejor momento, cuando teníamos el partido más o menos controlado». Pese a ello, Urquía supo reconocer que «el empate puede considerarse justo». En gran parte por el arreón visitante tras la expulsión: «Nos han apretado mucho, como ya nos pasó allí en la ida, y han tenido el acierto de marcar un golazo». El preparador del conjunto celeste dividió el encuentro en varias partes. «Ha habido varios partidos en uno. Ellos empiezan mejor que nosotros, pero mediada la primera parte nos hemos hecho con el control y hemos estado cómodos. De hecho, nos hemos adelantado. En la segunda mitad iba todo igual hasta la roja, que vuelve a cambiar el encuentro». El técnico consideró la expulsión de Santi Luque como «evitable» y también como rigurosa, puesto que cuestionó la decisión al pensar que «no todas las manos son amarilla». También quiso realizar una valoración positiva de la «progresión» que tiene el equipo, en parte por recuperar gente. «Se está notando en entrenos y partidos. Pero no podemos relajarnos en esta categoría, pasas de estar a los pies del playoff a estar a un partido del playout», concluyó.

