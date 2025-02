Experiencia y contundencia para la nueva zaga cacereña

Dos que entran por dos que salen. Tras decir adiós a Lolo Pla y Azipiri, el Cacereño ha presentado oficialmente a sus dos primeras caras para la segunda vuelta. Son los centrales Adri Crespo, cordobés zurdo de 30 años que procede del Alzira (7º del ... grupo 3 de 2ªRFEF); y Javi Barrio, riojano diestro de 32 años que llega del Zamora (3º del grupo 1 de 2ªRFEF).

Ambos, además de la posición, comparten cualidades comunes en su estilo de juego. «Son centrales de contundencia, expeditivos, que esperamos que nos den la solidez, el equilibrio y la regularidad defensiva de la que hemos adolecido en la primera vuelta», decía en la presentación Francis Bordallo, director deportivo del Cacereño, que anticipó que el club está trabajando para seguir reforzando «el aspecto defensivo; tenemos que darle otra vueltecita de tuerca, aunque de momento solo hay disponibles fichas sub-23».

Adri Crespo tiene un amplio bagaje en 2ªB y 2ªRFEF. Antes de llegar al Alzira, empezó la pasada campaña en el Recreativo de Huelva y la acabó en el Xerez, donde jugó 12 partidos. En la categoría de bronce, también militó en el Écija, el Leioa (su mejor temporada goleadora con cinco tantos), el Salamanca UDS, el Zamora y el Numancia.

El andaluz no elude la responsabilidad y está convencido de que el Cacereño acabará remontando. «Llevo muchos años jugando y en el fútbol siempre hay que tener presión. Si no puedes aguantarla, no te puedes dedicar a esto. Esperemos que estemos arriba lo antes posible», decía en su comparecencia.

Por su parte, Javi Barrio regresa al fútbol extremeño seis años después. En la 2017/2018 militó en el Villanovense y completó una gran temporada. «Fue un año muy bonito y espero que se repitan esas sensaciones», señalaba el riojano, que podría debutar el domingo frente a su ex equipo. «Será un partido especial», asentía.

Javi Barrio ha estado la última temporada y media en el Zamora, donde una lesión el tendón de Aquiles le impidió disfrutar de continuidad. Tiene una amplia experiencia en Segunda B, ya que ha militado en equipos como Sabadell, Villanovense, Calahorra, Haro Deportivo o Atlético Sanluqueño. Tras rescindir su contrato con el Zamora, en las últimas semanas estuvo participando en las sesiones AFE.

«Sé que había dudas sobre si estaba bien físicamente, ya que en la primera vuelta no he tenido un peso importante en el Zamora. Llevo entrenando a nivel competitivo desde marzo. Es más, me encuentro muy bien. Después de tanto tiempo echando en falta la competición, al final se coge con más ganas y se valora todo mucho más. En ese sentido, que todo el mundo esté tranquilo, que estoy bien», aseguraba el nuevo defensa del Cacereño.