Estreno de curso inmejorable para el Cacereño

El Cacereño se llevó los primeros tres puntos del curso de su visita a Santo Domingo, feudo de un Alcorcón B que se estrenaba en ... la categoría. Los pupilos de Julio Cobos, que jugaron contra diez durante más de una hora, consiguieron el 0-1 al filo del descanso por medio de Solano y supieron gestionar su ventaja en la segunda mitad. En los minutos finales pusieron el broche de oro a su actuación con otros dos goles para certificar un triunfo solvente.

El Alcorcón B quería hacer un buen papel en su debut en casa esta temporada. Sin embargo, aunque los locales buscaron sorprender por velocidad por las bandas al comienzo del partido, el Cacereño fue el primero en rondar al guardameta rival. Los hombres de Julio Cobos dieron el primer aviso con una falta botada desde la derecha en el minuto 11, pero no encontraron una buena posición a la hora del disparo. La ocasión más clara del primer tramo del encuentro fue también para el equipo de Cobos, gracias a un contragolpe dirigido por Iván Fernández que Solano finalizó con un remate escorado que se marchó por encima del larguero.

La jugada más determinante de la primera parte no tuvo que ver con las áreas, no obstante. En el minuto 25, Nepo, capitán del Alcorcón B, fue expulsado por doble amonestación tras llegar tarde a un intento de robo en el centro del campo. Si el Cacereño había sido ligeramente superior antes de la expulsión, con un jugador más consolidó sus buenas sensaciones. Capa y Álvaro Clausí pudieron haber abierto el marcador, pero sus disparos no encontraron portería. Al final, ya en el tiempo añadido, Solano recibió dentro del área local con tiempo para acomodarse la pelota y definir con un remate ajustado al palo izquierdo de la portería de Álex Ruiz, disparo que se convirtió en el 0-1 con el que llegó el descanso.

Estaba por ver cómo afectaría el peso psicológico del gol al borde del descanso al Alcorcón B y si el Cacereño podría beneficiarse de ello. Al tanto conseguido por Solano se unía además el hecho de que los jugadores de Julio Cobos llevaban muchos minutos con un hombre más sobre el terreno de juego. Así, los esfuerzos del Alcorcón B por acercarse a la portería de Iván Moreno solían terminar en el centro del campo gracias a la anticipación de los jugadores del Cacereño, que, sin embargo, no era capaz de materializar su dominio en ocasiones claras de gol y el resultado seguía siendo ajustado, por lo que Julio Cobos continuó exigiendo a los suyos desde el banquillo que no disminuyeran la intensidad.

Con el paso de los minutos y el ingreso de nuevos jugadores al terreno de juego, el Alcorcón B creyó en la posibilidad de la remontada y empezó a pasar más tiempo en el campo rival. No obstante, al filial alfarero le faltó la mordiente necesaria para inquietar de verdad a Iván Moreno. En el último tramo del partido, el Cacereño tiró de experiencia para sacar rédito de la disposición ofensiva de su rival. Así, Samu forzó un penalti en un contragolpe que él mismo convirtió en el 0-2, y Garci cerró el partido con un disparo lejano ante el que nada pudo hacer un Álex Ruiz que se encontraba fuera de su portería.