Un error defensivo condena al Montijo en su partido pendiente

Juan Marrero: «La falta de gol nos está condicionando»

El técnico del Montijo, Juan Marrero, se marchó decepcionado con el resultado en un partido con dos partes diferenciadas. «La primera parte ha sido nuestra, pero la falta de gol en los últimos partidos nos está condicionando», lamentó el preparador del cuadro montijano, que no aprovechó los minutos de control y no fue capaz de encontrar respuesta al 1-0: «A raíz del gol no le hemos podido meter ritmo al partido». «El Mensajero ha sabido jugar su partido y controlar el tiempo», completó Marrero.