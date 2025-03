Los entrenadores del Badajoz y del Cacereño analizan el derbi

Badajoz y Cacereño llegan al derbi de este domingo en el Nuevo Vivero (17.00 horas) reforzados por la dinámicas que atraviesan en las últimas ... semanas después de un inicio sembrado de dudas en ambas escuadras. En el bando local, que ha enlazado dos victorias consecutivas en el campeonato liguero, el técnico, Iñaki Alonso, advierte en la previa de que el imperativo para su plantilla es no distraerse con todo lo que genera el derbi fuera del verde. Los pacenses han empezado a levantar los cimientos de su reacción y quieren darle continuidad en un escenario de lujo.

Por su parte, el conjunto verde, que desde la eliminatoria copera ante el Castellón se ha liberado y llega tras vencer al líder, el Talavera, la pasada jornada, contará con cerca de un millar de hinchas que se desplazarán a tierras pacenses para arropar a su equipo. El entrenador visitante, Julio Cobos, resalta el potencial de su rival, pero no atisba favoritos.

Iñaki Alonso Entrenador del Badajoz «No podemos despistarnos con todo lo que genera el derbi»

–¿Se palpa en el vestuario todo lo que mueve un partido de estas características?

–Sí que nos llega y mediáticamente ha habido mucho impacto, pero para nosotros lo importante es que nos centremos en preparar el partido y que vivamos cada sesión como si fuera la última, no podemos despistarnos con todo lo que genera. Lo entiendo y empatizo con la gente, es normal que estén con ganas y lo vivan con pasión, pero nosotros somos los actores y tenemos que estar muy centrados en lo que pasa en el verde.

–Pero son partidos diferentes, ¿qué supone?

–En lo personal es bonito, porque viví la semana pasada un derbi extremeño, pero no lo he disfrutado en el Nuevo Vivero. Espero que sea lo deportivo lo que trascienda. Que lo estén viviendo con esa intensidad hablando de Segunda RFEF es una noticia preciosa.

–¿Cómo se están viviendo los días previos?

–Semana buena. Cuando ganas fuera de casa y haciendo un partido en el que se suman muchas cosas y eres capaz de sacarlo, lógicamente da alegría y confianza, todo fluye, eso es lo mas positivo. Pero tenemos que hacer día a día examen de conciencia, tener los pies en el suelo, seguir trabajando y ser humildes, porque no hemos hecho nada.

–¿Qué le preocupa más del Cacereño de cara al choque del domingo?

–Lo he visto en Copa del Rey ante el Castellón y me parece un gran equipo, con un gran entrenador y muchísimos registros. Arriba cuenta con mucho potencial y lo mismo que dije cuando jugamos contra el Talavera, para sacar el partido necesitamos la mejor versión, no vale el 100%.

–Es un Cacereño muy renovado, pero empieza a notarse el sello de Julio Cobos.

–Es muy buen entrenador, no nos hemos enfrentado, pero mis referencias sobre él son muy positivas. Ha sacado rendimiento a todas las plantillas a las que ha dirigido. Ha jugado playoffs, tiene ascensos... Le tengo estima profesional.

–Ha trascendido en la víspera la reivindicación que ha hecho el Badajoz con un cartel sobre las infraestructuras en Extremadura, ¿qué le parece?

–Cuando estás fuera siempre te llega el tema de que no llegan más comunicaciones a esta región. Al estar aquí y vivir con vosotros estos días, este derbi, el cartel, lo que se ha dicho, eres más sensible a ello.

Julio Cobos Entrenador del Cacereño «No veo un favorito, creo que hay un 50% para cada equipo»

–Estarán arropados por cerca de un millar de aficionados cacereños, la afición está respondiendo.

–Han estado presentes en todos los partidos, incluso cuando hemos jugado en las islas, siempre había unos diez de los nuestros. Sentirse arropado es importante, cuando las cosas van bien es más fácil, pero cuando no han ido bien han estado también y han sufrido como nosotros. Es importante que haya esa comunión entre afición y equipo; un diez para ellos. Trataremos de hacer un buen partido y darles una alegría.

–¿Ve al Badajoz como candidato al ascenso?

–Es muy pronto, Talavera y Numancia están donde esperábamos y el Sanse está bien situado. El Badajoz no ha arrancado tan bien, pero está relativamente cerca, nadie está tan lejos para pensar que no puede jugar los playoffs. Tienen buenos futbolistas y quedan muchísimos puntos en juego.

–¿Lo considera favorito para este domingo?

–No veo un favorito, creo que hay un 50% para cada equipo, llegamos ambos en un buen momento. Jugar en casa debe ser una cierta ventaja por su público, pero vamos a estar muy arropados por nuestros aficionados.

–¿Ha notado mejoría en la plantilla, sobre todo en el estado de ánimo, desde el partido ante el Castellón?

–Sí, la Copa nos sirvió para disfrutar de un partido. Al enfrentarnos a un equipo de superior categoría, lo normal es que te gane y el futbolista jugó suelto. De alguna manera coges confianza, no sabes que eres capaz de hacer ciertas cosas y cuando las ves piensas '¿por qué no volver a hacerlo?'. Sacamos muchas cosas positivas de ese partido.

–¿Qué virtudes resaltaría del Badajoz?

–Va a ser un partido en el que las áreas van a marcar mucho. Ellos de centro del campo para adelante cuentan con jugadores rápidos y desequilibrantes, un delantero que hace goles y futbolistas en el centro del campo con mucha visión y desplazamiento, gente que se incorpora bien desde segunda línea, manejan la estrategia y han hecho goles de esa manera.

–¿Ha percibido muchos cambios entre el Badajoz de Tenorio y el de Iñaki Alonso?

–Que el Badajoz había firmado muy buenos futbolistas todos lo decíamos, pero algunos llegaron avanzada la pretemporada o con la liga empezada y eso tenía un precio, y así ha sido, pero cuentan con buenos mimbres y eso al final sale a relucir y lo están demostrando haciendo buenos partidos con esas dos victorias.