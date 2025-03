El entrenador que todo el Romano quería

R. P. Lunes, 17 de enero 2022, 18:12 Comenta Compartir

Fue aterrizar y conseguir Juanma Barrero su primera victoria: la acogida y la aceptación de todo el entorno del club. Pocos entrenadores en los últimos años han arrancado con tanto cariño como el nuevo técnico del Mérida. «Me agrada. Me gusta que la afición me quiera y me acoja bien», se arrancó. «Pero la responsabilidad por ello no aumenta. Yo y el club siempre tenemos la misma responsabilidad. Ahora hay que saber manejarla y que no se convierta en tensión».

La dirección deportiva ha manejado esta última semana una lista de cuatro candidatos. Todos ellos convergían en tres grandes conceptos: jóvenes, con hambre y sobradamente formados. Pero en el cuarto requisito goleaba Juanma Barrero: el deseo de crecer y progresar junto al club. Porque la idea y el proyecto están pensados para el largo plazo. «Ander (Garitano) ha dicho una palabra bastante importante: estabilidad. Lo primero es estabilizarnos y luego empezar a crecer», fueron las primeras palabras de Juanma Barrero en su presentación.

A los jugadores, pocas horas antes, les dijo otra cosa: «El objetivo es llegar vivos al entrenamiento de mañana y luego, llegar vivos al día siguiente. No hay que marcarse más allá de lo que pueda pasar mañana. Si empezamos a entrenar bien, si empezamos a ser intensos, si empezamos a coger conceptos, vamos a competir bien los domingos. Y si empezamos a competir bien los domingos, vamos a ganar partidos y todo va a ir a mejor». Juanma Barrero ha reducido los plazos: del partido a partido al entrenamiento a entrenamiento. «Máxima implicación en cada tarea y dejar que las cosas fluyan».

La baja será Diego Parras

Junto a Juan Carlos Román, Juancho Pozo y Davo, se unirá al cuerpo técnico Sergio Cano, técnico de la confianza de Juanma Barrero y una de las condiciones que ha puesto sobre la mesa el nuevo técnico para aceptar el cargo. Tras la presentación oficial, tanto técnico como director deportivo se reunieron para analizar la plantilla de cara al mercado de invierno. «En principio vendrán, como mucho, dos jugadores. Se está hablando con algún futbolista de nivel, pero tenemos el escollo de los equipos. Queremos elevar el nivel futbolístico de la plantilla, dentro del orden económico y el respeto hacia nuestros actuales jugadores. Estamos trabajando también en futbolistas sub-23. Pero todavía no tenemos certezas absolutas», explicó Ander Garitano.

De momento, la única novedad ha sido la llegada de Ignacio Goma, que ocupará la ficha de Diego Parras, con el que el club está cerca de llegar a un acuerdo. El resto de lesionados y tocados (Héctor Camps, Higor Rocha y Artiles) están entrenando con absoluta normalidad. «Esta plantilla es muy diferente a la que me encontré hace dos años: tiene más recursos y no tantos lesionados. El equipo tiene muchas cosas buenas, pero hay que mejorar algunos aspectos, como el balón parado a nivel defensivo. Hemos sufrido mucho en esa parcela», analizó Juanma Barrero.

El domingo debutará en su casa, a la que ha vuelto a regresar una vez más, ante el colista del grupo, el Panadería Pulido. No será a las 12.00 horas sino a las 11.00 horas, obligados por la Federación Española para facilitar el viaje de regreso del conjunto canario. «Hemos tardado más de la cuenta en decidirnos (en el sustituto de De los Mozos) porque queríamos tener claro el perfil y las características del nuevo entrenador y porque había parón de Liga este fin de semana. Si hubiera habido jornada este último fin de semana, hubiéramos hecho las cosas de manera más acelerada», concluyó Garitano.

Temas

Mérida AD