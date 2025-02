Es un tópico y no siempre se cumple, pero Roberto Aguirre hizo valer aquello de entrenador nuevo, victoria segura. Lo hizo ante el Tamaraceite para ... estrenarse en el banquillo de un Don Benito que se reencontraba con la victoria tras cuatro derrotas consecutivas. Era un triunfo necesario en lo más objetivo, los números, pero también en lo subjetivo, el estado de ánimo. Era el último partido del año y el primero para el técnico asturiano que apenas ha tenido cuatro días de entrenamientos, por lo que también habría valido aquello de jugar mal y ganar. El Don Benito tiró de las armas conocidas, la magia de Abraham Pozo, pero también de otras menos habituales, la pizarra a balón parado que se materializó en el gol de Carlos Garrido.

Hay que decir que, por suerte para Aguirre, funcionó el plan A, porque el B se antojaba complicado con un banquillo que conformaban dos porteros suplentes, el juvenil Josepe y el tocado David Agudo, además de Álex Guijarro y Ezequiel. La ausencia de Gonzalo la cubrió Carlos Garrido en su primera titularidad, la baja de Miquel abría paso a Carlos López, y el asturiano decidió jugar sin un '9' puro, pues dejó a Ezequiel en el banquillo, no quiso arriesgar de inicio con Agudo y tampoco podía contar con Isa ni Turmo.

Delante iban a tener a un Tamaraceite que poco sabía de este nuevo Don Benito, pero tenía claro que sus opciones pasaban por dejar pasar el tiempo y que eso hiciera aparecer los nervios en el cuadro rojiblanco. Así, el cuadro canario tuvo el balón en la primera media hora, aunque fue para Abraham Pozo el primer intento, que se marchó alto. El dominio visitante sólo se tradujo en una ocasión, eso sí, muy clara en las botas de Carlos González que se marchó de Álex Jiménez y superó a Sebas Gil, pero el palo terminó salvando al Don Benito.

El susto no cambió el guión, pero sí paró las llegadas a las áreas de Sebas Gil y Javi Sánchez, este último no se estrenó hasta el 18 en un disparo demasiado fácil de Makanjuola desde el interior del área. Canarios y extremeños se dieron una tregua que no se rompió hasta el 37, lo hizo a balón parado, algo poco habitual esta temporada. Se golpeaba el pecho de camino al área Carlos Garrido, marcaba su jugada y el balón de Abraham Pozo llegó medido para el testarazo del central andaluz al fondo de la red (1-0).

Tres minutos después, el camino parecía allanarse para el Don Benito con la expulsión de Dani Ojeda por derribar a Abraham Pozo en la frontal del área. Una falta peligrosa que, sin embargo, quedó en nada. Pero el de Pueblonuevo del Guadiana apareció de nuevo en el 43 para hacer el 2-0 tras cazar un balón suelto en el área.

Don Benito Sebas Gil; Trinidad, Carlos Garrido, Álex Jiménez, Álex Herrera, Essomba, Carlos López, Dani Martínez (Josepe, min. 80), Makanjuola (Ezequiel, min. 59), Raly (Álex Guijarro, min. 65) y Abraham Pozo (David Agudo, min. 80). 2 - 0 Tamaraceite Javi Sánchez; Aythami, Ramsés Perdomo, Ale Pérez (Santana, min. 83), Dani Ojeda, Héctor (David González, min. 72), Carlos González, López Silva, Leo Ramírez, Baéz (Marrero, min. 46; Aníbal, min. 72) y Asdrúbal. Goles 1-0: Carlos Garrido, min. 38; 2-0: Abraham Pozo, min. 43.

Árbitro Jorge Álvarez Dorado (andaluz). Amonestó a los locales Álex Herrera, Essomba, Ezequiel y Josepe, y a los visitantes Leo Ramírez, López Silva y Báez. Expulsó por roja directa a Dani Ojeda en el 41 y por doble amarilla a Carlos Garrido (min. 26 y 60).

Incidencias Municipal Vicente Sanz, unos 900 espectadores.

Dulce ventaja al descanso para los rojiblancos que lograron amortizar ese marcador en el segundo acto, 45 minutos en los que ya sí se vio muy poco del Don Benito, más preocupado por asegurar el segundo triunfo de la temporada en el Vicente Sanz. Sobre todo, después de que se igualaran las fuerzas tras la expulsión por doble amarilla de Carlos Garrido, que oscurecía así su primera titularidad con una falta innecesaria en la medular.

La salida de Ezequiel aportó poco en ataque al Don Benito que, volcado en defensa, celebró también el debut del juvenil Josepe en el tramo final de una segunda mitad con muchas interrupciones y ya poco fútbol. Suficiente para un triunfo que, sin embargo, no les permite pasar la Navidad fuera del descenso.