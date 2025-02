Empate insulso del Montijo

ALEJANDRO VILLALOBOS MONTIJO Domingo, 2 de octubre 2022, 20:58 Comenta Compartir

En un partido en el que los remates al arco rival fueron contados con los dedos de una mano, Montijo y Estepona firmaron tablas sin que nadie fuese capaz de desnivelar un marcador que se cerró con un 0-0 que puede tildarse de justo a tenor de lo expuesto sobre la hierba por parte de los contendientes.

Con una actitud arrogante y el descaro por bandera asomaron los pupilos de Juan Marrero al Emilio Macarro, forzando el primer saque desde la esquina en el primer minuto. Cristo Medina desvió por poco su tiro del portal de Razak y el once del equipo costasoleño compareció de inicio un poco a verlas venir. No tardó el Montijo en volver a sacudir el árbol en un saque lateral firmado por Pina que Tahiru no definió con acierto. El Estepona, bien plantado en el césped, fue ganando metros y apaciguando el dominio del cuadro de Marrero e inauguró su capítulo de acercamientos con un disparo al cielo de Lolo.

MONTIJO Izan; Pedro Toro, Javi Chino, Gabri, Madrigal (Gideon, min. 77); Rodao, Yeray (Batanero, min. 64), Abraham Pozo, Barragán; Pino (Raíllo, min. 64) y Cristo Medina (Cristo García, min. 64). 0 - 0 ESTEPONA Razak; Valdera, Ezequiel, Lolo, Pina; Júnior, Hakim (Narbona, min. 74), Toño Calvo; Tahiru, Toledano (Álvaro, min. 61) y Domingo (Isuardi, min. 65). ÁRBITRO Morona del Campo (Comité madrileño). Mostró cartulina amarilla a los jugadores locales Abraham Pozo y Barragán y a los visitantes Toño Calvo y Domingo.

INCIDENCIAS Emilio Macarro, 400 espectadores

El primer susto para el Montijo llegó a los 20 minutos, a la salida de un saque desde la esquina. El cuero aterrizó en los pies de Tahiru y su remate tocó entre la mano y la axila de Pedro Toro, pero las protestas resultaron en balde y el juego continuó. Avanzó el duelo con más ganas e interrupciones que juego y sin ocasiones. Pina calentó las manos de Izan, pero resultó un chut anecdótico. Los minutos se consumían con suma espesura camino del intermedio y un corte letal de Pedro Toro ante Tahiru en el borde del área sirvió de epílogo a la primera entrega.

El cuero volvió a rodar y en el arranque hubo revolución esteponera. Toledano desnudó las costuras físicas de Pedro Toro, se plantó solo ante Izan y remató forzado y sin potencia. Domingo, desde el balcón del área, le pegó con toda su alma y elevó por poco su tiro por encima de Izan. Un chut aciago de Barragán dio pase a una fase en la que lo único digno de reseña fue el carrusel de sustituciones. Iván Ruiz apostó por Álvaro en punta, que creó mil jaquecas a la zaga de la escuadra rojinegra. El concurso de Raíllo, Batanero y Cristo García insufló oxígeno físico a su equipo. Con el devenir del minutero, los remates a puerta se fueron reduciendo. Algún centro pasado, como uno de Pedro Toro, y algunos disparos de Narbona, como el que tuvo en tiempo de prolongación y que Gabri peinó para mandar a córner fue el escaso bagaje antes de que un centro de Tahiru desde la izquierda, despejado de nuevo por Gabri, cerrara un partido con poca chicha e insulso, que permite al Montijo, que aún no ha puntuado a domicilio, seguir sumando en casa, donde ha recolectado cinco de nueve puntos posibles y se mantiene invicto.

Marrero: «Cuando no se gana ningún técnico puede estar contento» Juan Marrero destacó las opciones que tuvieron ambos equipos «en un partido muy igualado, de muchos rechaces, jugadas a balón parado y fútbol directo. Creo que hemos tenido parecido número de ocasiones. Ellos han tenido sus opciones, quizás un poco más claras, y se han mostrado como un once muy rocoso, acostumbrado, como nosotros, al césped artificial. Hemos mantenido la puerta a cero y queríamos sumar los tres puntos, pero debo destacar el esfuerzo de los jugadores. A partir del minuto 60 necesitábamos una marcha más y es algo que conseguiremos». El punto cosechado no le alegró porque «cuando no se gana ningún técnico puede estar contento». El técnico del Montijo reconocía su sabor agridulce por el empate. «Valoras el esfuerzo. pero lo único que importa es sumar los tres puntos. Se han hecho cosas bien, cosas mal, valoras al rival, que se ha mostrado muy rocoso y que ha cambiado su esquema metiendo a tres interiores. Pero me voy contento a medias por el punto, por la puerta a cero, aunque disconforme porque quería sumar los tres». «Con estas temperaturas cuando se seca el césped es muy complicado jugar. Es muy difícil controlar los balones y necesitamos más pausas cuando cogemos rechaces. En la segunda parte adolecimos de esas pausas. El periodo de adaptación va a ser corto y vamos a progresar», añadió Marrero.

