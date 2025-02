Empate gris del Villanovense en el debut de Visjnic

Estrella Domeque Domingo, 20 de marzo 2022, 20:14 Comenta Compartir

Con una bala menos, pero con la misma distancia de dos puntos, la vida sigue igual para un Villanovense que en el debut de Josip ... Visjnic no pudo pasar del empate contra el Mensajero. La alegría por el gol de Sillero fue tan efímera que el empate de Edu Salles pilló a muchos aún con la sonrisa por el tanto. El efecto Visjnic no llegó en el resultado, tampoco en el juego ni en el once. Fue novedad el regreso de Escudero al centro de la zaga dejando el carril izquierdo a Tapia, en lo demás, sin excesivos cambios.

Como anécdota, el entrenador serbio sí que dejó ya de inicio una modificación, eso sí, fuera del terreno de juego: el hasta ahora banquillo local, más próximo al juez de línea, pasó a ser visitante por decisión de Visjnic. La primera parte fue de dominio local, pero ese control de la pelota no se tradujo en peligro, mucho menos en goles. Fue Lolo Garrido el encargado de abrir fuego con un disparo que atrapó Nauzet sin problema, minutos después, Viñuela lo intentó con un disparo lejano que el meta canario se sacó de encima. Ocho minutos que fueron un espejismo pues pronto el partido bajó de intensidad, aunque el balón seguía siendo del Villanovense mientras las fuertes rachas de viento causaban algunos contratiempos. El Mensajero parecía en todo momento conforme con el empate y sin intención de atacar, algo que sí hacía el Villanovense, pero sin éxito. Hubo que esperar hasta el 29 de juego para ver de nuevo a Sillero probar suerte con un disparo que golpeó en un rival y se marchó a córner. En el 36, el delantero sevillano la tenía de nuevo pero disparó muy desviado un buen centro de Viñuela desde la derecha. Poco antes, Tapia también lo había intentado desde el córner buscando el gol olímpico. Villanovense De la Calzada; Samu Hurtado, Moi, Adri Escudero, Tapia, Pajuelo (Rivera, min. 72), Lolo Garrido, Roger, Viñuela, Isra Cano (Óscar Muñoz, min. 90) y Sillero. 1 - 1 Mensajero Nauzet; Óscar, Jaime, Eslava, Samuel, Benítez, Ruymán, Diego Simón (Yeray, min. 79), Juanda (Jesús Cruz, min. 88), Ale González (Segura, min. 69) y Edu Salles. Goles: 1-0: Sillero, min. 82; 1-1: Salles, min. 85.

Árbitro: Guillermo Paradas Mazuela (andaluz). Amonestó a los visitantes Nauzet, Óscar, Samuel, Benítez y Edu Salles.

Incidencias: Unos 700 espectadores en el municipal Villanovense. Balas de fogueo de un Villanovense que tampoco encontró su mejor fútbol en la segunda mitad de un partido que parecía condenado a terminar sin goles algo que seguí sin incomodar al Mensajero. El peligro llegaba a cuentagotas para un Nauzet que, en el 59, vio cómo un remate de Escudero se marchaba a la derecha de su portería. Acto seguido, Roger tuvo la más clara de cabeza para inaugurar el marcador, pero tampoco encontró puerta. Despertaba entonces el Mensajero con una falta lejana de Ale que a punto estuvo de sorprender a De la Calzada, aunque sacó una buena mano para enviar a córner. Quizás atenazado por ese susto, el Villanovense tardó en volver a acercarse a área rival, pero en el 82 apareció Sillero para despertar de su letargo a los serones con un buen disparo tras controlar dentro del área y colocar el balón lejos de Nauzet (1-0). Poco o nada duró la alegría en el feudo serón, tres minutos después, Edu Salles cazaba un balón dentro del área para poner la igualdad definitiva en el marcador y condenar al Villanovense a un empate que hace que Visjnic no haga, de momento, resurgir al ave fénix.

