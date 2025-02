Empate y gracias en el derbi

Villanueva de la Serena. Empate y gracias en un derbi de alta intensidad, pero que no dejó satisfecho a nadie. El marcador no se movió ... durante los 90 minutos y, aunque ese punto parece más estéril si cabe para el Don Benito, tampoco fue dulce para un Villanovense al que le supo a poco, pese a terminar el partido con uno menos por la expulsión de Higor Rocha.

Manolo Martínez apostó por el once esperado, muy similar al dispuesto en la derrota contra el Atlético Paso. Más novedades introdujo de inicio José González 'Gus', que dejó en el banquillo a Javi Pérez, devolvió la titularidad a Javi Sánchez para situar a Pajuelo en la medular y apostó por Andi en sustitución de Sillero respecto al partido contra la Gimnástica Segoviana.

De inicio, el Don Benito estuvo más acertado, también más cómodo. Y la primera ocasión no se hizo esperar, ya en el primer cuarto de hora la tuvo Revilla en una ocasión que terminó en el larguero. Pero los planes de Manolo Martínez se torcieron minutos después, en el 18, con la lesión de Ginés que tuvo que abandonar el partido y entró en su lugar Santana.

El partido se volvió algo bronco y unos y otros se empezaron a cargar de amarillas. El primero fue el serón Andi. En el 26, Lázaro salió mal en un balón por alto y provocó una nueva llegada de peligro para los rojiblancos, aunque al final, Marckus finalizó con un disparo blando a las manos del portero del Villanovense.

Los de Gus no llegaron con claridad hasta la media hora de juego, pero tuvieron la oportunidad más clara del partido en un potente disparo de Benji desde el balcón del área que Sebas Gil se sacó de encima, pero Higor Rocha estuvo muy atento en el rechace provocando otra gran intervención del meta de La Zarza para salvar a los suyos.

Acto seguido, el delantero brasileño vio la primera tarjeta amarilla en una innecesaria acción en la medular. La primera mitad no dio más de sí y el marcador se marchó igualado al descanso con todo por decidir en la segunda mitad.

Pero el descanso no insufló aires nuevos en ninguno de los dos equipos y el partido deambuló sin rumbo durante el primer cuarto de hora del segundo acto en un derbi de las Vegas Altas que se prometía más intenso de lo que finalmente fue. Casi parecía que sobre ambos equipos caía una losa por el miedo a perder, aunque sin llegar a caer en el conformismo con el empate porque no valía a ninguno de los dos.

Hasta la hora de juego no apareció el Villanovense en ataque con un mano a mano de Josh Farrell que se llevó Sebas Gil para evitar el primero. Más tardó en aparecer el Don Benito, quizás de los dos el que más se jugaba en este partido, pero el disparo en el 68 de Borja Domingo, algo desviado, lo atajó Lázaro en una buena estirada.

En ese momento se empezaba a animar algo el equipo serón que ganó en profundidad con la entrada de Guille Perero. De sus botas salió el centro que a punto estuvo de cabecear Higor Rocha, pero apareció de nuevo Sebas para arrebatarle la pelota de la cabeza al atacante. Quería despertar el Villanovense cuando, en el 69, Higor Rocha llegó demasiado forzado a un balón dividido y terminó golpeando a Sebas Gil en una acción en la que el árbitro no dudó y le mostró la segunda amarilla.

Se quedaba el Villanovense con uno menos, pero el Don Benito no logró aprovechar su superioridad numérica y no encontró el camino para hacer daño a los serones que, en inferioridad, bajaron la intensidad, pero no sufrieron e incluso tuvieron alguna ocasión.

La entrada del exrojiblanco Sillero en el lado villanovense y las de Compaoré y Fran Pérez en los locales tampoco fueron el revulsivo necesario para un partido con poco brillo, poco fútbol y el reparto de un punto para cada equipo que el tiempo dirá si sirvió para algo.