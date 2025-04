Empate a nada en un derbi dañino para el Cacereño

Alejandro Mostazo (ADG) Cáceres Domingo, 3 de diciembre 2023, 16:54 Comenta Compartir

El segundo derbi extremeño consecutivo no le sentó nada bien al Cacereño al no pasar de la igualada contra el Llerenense en el Príncipe Felipe ( ... 0-0). Por lo tanto, el conjunto verde, que no gana como local desde la jornada inaugural, no pudo abandonar la zona de descenso a Tercera División, una situación que deja bastante tocado al entrenador Julio Cobos. Los locales se hicieron merecedores de los tres puntos por varias ocasiones claras cerca del pitido final.

La primera parte fue floja, pues ninguno de los equipos supo imponerse claramente ni en el control de la pelota ni en la generación de ocasiones. De hecho, lo más destacado del período inicial se hizo esperar hasta el minuto 43, cuando un remate del local Telles tras un despeje de Kellyan salió desviado por muy poco. Hubo disputas entre varios jugadores, que se propinaron leves empujones y tuvieron más que palabras, pero la situación se calmó sin necesidad de amonestaciones. El entrenador del Cacereño, Julio Cobos, realizó una sustitución al arrancar el segundo tiempo, la incorporación de Fran Viñuela por Iván Fernández. El resultado fue un equipo local con más mordiente y mayor intención de crear peligro. Telles volvió a ser protagonista en un remate de cabeza a centro de Lolo desde la izquierda, pero otra vez se marchó por fuera de los tres palos. El segundo movimiento de fichas también le correspondió al Cacereño con la entrada de Diego por un exprimido Telles. La respuesta del técnico visitante, Luismi Álvarez, fue la incorporación de Laerte por Gustavo. El cuarto revulsivo del partido, el local Jorge Barba, dio otro aire a los suyos y protagonizó las jugadas de peligro más claras. La única aproximación peligrosa de los visitantes hacia el final tuvo lugar en el minuto 78, cuando un centro desde la banda izquierda acabó con un flojo remate de cabeza de Dani Martínez. Ampliar Armando El último tramo del encuentro fue dominado claramente por el Cacereño, que llegó a disponer de hasta tres ocasiones para romper las tablas. La primera de ellas se produjo tras una triangulación a la altura de la frontal del área entre Jorge Barba, Karim y Lolo, y acabó con un disparo desviado de Lolo desde fuera del área. La segunda oportunidad, de manera casi consecutiva, se generó también por el flanco izquierdo, Karim pisó el área y disparó a puerta, obligando a Kellyan a sacar los puños de manera contundente. Justo antes de la ocasión más clara del encuentro, en el minuto 89, fue expulsado con tarjeta roja directa el visitante Juanpe por una durísima falta a Fran Viñuela, el cual hizo un autopase para marcharse en velocidad. La acción motivó la sustitución del propio Fran Viñuela por lesión. El Cacereño estuvo a punto de llevarse los tres puntos en superioridad numérica de efectivos al cumplirse cuatro de los seis minutos del tiempo decretado: Diego encaró por la banda izquierda, el también revulsivo Jorge Barba regateó y puso un balón con la pierna izquierda al segundo palo, donde Lolo llegó muy forzado aunque fue capaz de hacer un gran remate que obligó a Kellyan a realizar una enorme intervención bajo los palos, dejando el esférico suelto, y Karim fue a por el rechace, pero la defensa desbarató la segunda acción. Cacereño Robador; Iván Martínez, Fran Serrano, Lobato, Matovu (Jorge Barba, min. 76); Clausí, Deco; Iván Fernández (Fran Viñuela, min. 46) (Aizpiri, min. 93), Telles (Diego, min. 64), Karim; y Lolo. 0 - 0 Llerenense Kellyan; Pedro Toro (Álvaro González, min. 80), Mario Ramón, Pedro Inglés, Juanpe; Eric; Gustavo (Laerte, min. 68), Mario Tomé (Bayo, min. 80); Dani Martínez, Platero (Pablo Guerrero, min. 88) y Maikel. Árbitro De la Mata Martínez (Comité madrileño). Expulsó con tarjeta roja directa al visitante Juanpe (min. 89). Amarilla a Deco, Iván Martínez, Matovu; Eric y Mario Tomé.

Campo Príncipe Felipe. 2.227 espectadores.

