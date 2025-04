Empate agridulce del Don Benito en Ceuta

ALFONSO MOHAMMED CEUTA Domingo, 7 de noviembre 2021, 16:51 | Actualizado 18:28h. Comenta Compartir

El Don Benito no pasó del empate sin goles en su visita al Ceuta y mantiene la dinámica de seis partidos sin conocer la derrota. ... El conjunto calabazón no pudo rentabilizar los 25 minutos que estuvo con un jugador más sobre el campo en un encuentro en el que disfrutó de pocas ocasiones claras para perforar la portería rival y que, incluso, pudo llegar a perder en los últimos minutos si Sebas Gil no se hubiese sacado de la manga una magistral intervención en un saque de esquina.

Hubo mucha igualdad en los primeros compases del choque. El balón lo controló el equipo ceutí, que trató de elaborar jugadas a fuego lento hasta encontrar el envío correcto para que Raíllo tuviese una buena posición de remate. Por su parte, el Don Benito se mantuvo férreo atrás, en parte gracias a la labor destructora de Manu Miquel y Essomba en el doble pivote. Sebas Gil tardó en tener trabajo a pesar de los intentos tímidos de los jugadores del Ceuta. El lateral derecho, Alain, se precipitó al armar el disparo desde la frontal tras una carrera individual por el costado y mandó la pelota directamente a la grada del Alfonso Murube. Aunque no tuvo muchas intervenciones en el primer periodo, el portero del Don Benito sí fue decisivo en un mano a mano ante Raíllo tras una contra de manual propiciada por una pérdida en campo propio de la medular del cuadro calabazón. El ariete cordobés también tuvo otra ocasión para adelantar a los locales con un cabezazo en el corazón del área completamente libre de marca que no consiguió dirigir entre los tres palos. Los jugadores del bloque forastero apenas disfrutaron de ocasiones de gol en el primer tiempo. Un remate desde la frontal de Essomba y un uno para uno de Abraham Pozo ante Leandro que fue invalidado por fuera de juego fueron las acciones más peligrosas de la ofensiva dombenitense en un primer acto que terminó con el empate inicial. CEUTA Leandro; Alain, Capa, Carrasco, David; Aisar, Castro (Iván Breñé, min. 83), Misffut, Alcalde (Samuel, min. 59); Reina (Benji, min. 59) y Raíllo (Guzmán, min. 83). 0 - 0 DON BENITO Sebas Gil; Trinidad, Pavón, Gonzalo, Álex Herrera (Guijarro, min. 78); Manu Miquel, Essomba; Abraham Pozo (Success, min. 78), Dani Martínez (Ezequiel, min. 83), Turmo (Raly Cabral, min. 58); y David Agudo ÁRBITRO Sánchez Carreras (Comité Andaluz). Expulsó por doble amarilla a Alain, del Ceuta (min. 65). Amonestó a los visitantes Manu Miquel, Álex Herrera y Raly Cabral.

INCIDENCIAS Alfonso Murube, 1.000 espectadores. La segunda mitad comenzó con más chispa. Ambos bandos consiguieron llegar al área contraria a través de acciones por las bandas, pero sin colgar centros de calidad para los delanteros. Las cosas se empezaron a acelerar con los cambios. El Ceuta refrescó su ataque con la entrada Benji, que fue un tormento por la banda derecha, y las conducciones individuales de Aisar por la izquierda e internándose hacia la media luna del área. La dinámica del juego cambió por completo en el ecuador del segundo tiempo. El árbitro, que ya le había perdonado la segunda tarjeta amarilla, expulsó al lateral derecho del conjunto ceutí, Alain, y dejó al cuadro norteafricano con uno menos. Con casi media hora por delante con ventaja numérica, el Don Benito se hizo con el control de la posesión e insistió en atacar por el costado izquierdo aprovechando la superioridad en esa zona. Sin embargo, ni los gestos de calidad de Dani Martínez ni algún disparo esporádico de Abraham Pozo que tapó Leandro fueron suficientes para abrir el marcador. El paso de los minutos permitió que el Ceuta rondase de nuevo la portería de Sebas Gil en alguna acción esporádica. El portero del colectivo calabazón tuvo que sacar una mano salvadora en un saque de esquina que remató Capa en el segundo palo. La acción del arquero fue decisiva para que el Don Benito se lleve un punto de su visita al Alfredo Murube. Juan Carlos Gómez, técnico del Don Benito: «Teníamos que haber gestionado la expulsión de forma más pausada» El entrenador del Don Benito, Juan Carlos Gómez, valoró de manera positiva el punto conseguido en la visita al Ceuta a pesar de jugar con uno más durante un buen tramo de la segunda parte debido a la igualdad que mostraron los dos equipos en el transcurso del encuentro. «El punto fuera de casa sabe bien por el rival y por un campo en el que es muy difícil ganar», valoró Gómez. El preparador se lamentó por la reacción de sus jugadores cuando los rivales se quedaron con uno hombre menos. «Me voy descontento por la gestión de mi equipo con uno más, debimos gestionarlo de forma más pausada y mover mejor la pelota de un lado a otro», comentó. Gómez señaló también que la expulsó «debió ser antes» y añadió su duda acerca de un posible penalti sobre Raly Cabral que no concedió el árbitro. También elogió la mano que sacó el guardameta, Sebas Gil, en los últimos minutos en un saque de esquina que pudo ser el gol de la victoria del equipo ceutí. Sobre el rival, Juan Carlos Gómez alabó el modelo de juego del conjunto ceutí y «lo difícil que es ganarles en el Alfonso Murube».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Club Deportivo Don Benito