Las elecciones del Villanovense afrontan su tramo final

Con absoluta discreción y sin nombres oficiales sobre la mesa, el Villanovense avanza en su proceso electoral iniciado el pasado 27 de mayo para la búsqueda de inquilino en la presidencia. Tras publicarse el censo electoral y resueltas las posibles reclamaciones, el 3 de junio arrancó el plazo para presentar candidaturas y nada ha trascendido desde entonces.

Sin embargo, todo apunta a un nuevo día de la marmota en el club serón pues esta situación recuerda a temporadas anteriores. Ya en 2020, la directiva encabezada por José María Tapia decidió prorrogar el mandato que expiraba ese año a través de una comisión gestora como solución ante la falta de candidaturas en aquellas elecciones. Misma situación que se repitió un año después en el proceso electoral iniciado en mayo de 2021 y concluyó sin propuestas sobre la mesa el 16 de junio de este pasado año. Por este motivo, se determinó que siguiera la comisión gestora, al menos, durante un año más.

Esa fecha ya ha llegado, una vez más, y en este 2022, el calendario tiene de límite hasta el 17 de junio para encontrar candidatos, aunque simultáneamente la actual Comisión Gestora seguirá ejerciendo como tal hasta la finalización del proceso electoral. Sin embargo, esta situación provoca que los movimientos a nivel deportivo no vayan al ritmo deseado, aunque Pepe Cuevas sigue trabajando; no obstante, el club serón es el único de los extremeños de Segunda RFEF que aún no ha anunciado entrenador para la próxima temporada.

20 de junio, fecha clave

Las candidaturas tendrán que estar compuestas al menos por un presidente, un vicepresidente, un secretario general y cinco vocales. El presidente habrá de contar con una antigüedad mínima de un año y estar incluido en las listas del censo electoral de elegibles. No será hasta el 20 de junio cuando se harán públicas las candidaturas presentadas.

En el supuesto de existir solo una candidatura será proclamada vencedora sin necesidad de acudir a votaciones. En el supuesto de haber dos o más candidaturas, el día señalado para realizar las votaciones será el 24 de junio en la sede del club en horario de 19 a 22.00 horas. La sede de la Junta Electoral será la misma del club, en la calle Ramón y Cajal de Villanueva de la Serena, y entenderá de las reclamaciones que se planteen en todos los actos del proceso electoral y sus resoluciones podrán ser recurridas ante la misma.