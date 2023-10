Edu Sánchez, la gran tentación

Acabado con final feliz el suspense institucional de la inscripción, empieza en lo deportivo el que se presenta como el culebrón del verano. Edu Sánchez está en la órbita de varios clubes importantes de Primera División, entre ellos el Barcelona, y el teléfono no para de sonar en el Nuevo Vivero. El Badajoz sabe que es una oportunidad única para el jugador moralo de solo 17 años y también para el club de hacer caja.

Edu Sánchez es uno de los valores de mayor proyección que ha dado el fútbol extremeños en los últimos tiempos. Comenzó la pasada temporada en el juvenil de División de Honor, pero acabó siendo uno de los fijos en el once del primer equipo blanquinegro y una de las grandes sensaciones de toda la Primera RFEF. Su excelente rendimiento no pasó desapercibido para el equipo de detección de talentos de la Federación Española y llegó a debutar con la selección nacional sub-18 en dos amistosos en Suiza a mediados de abril. En el mercado de invierno ya varios clubes habían llamado a su puerta, especialmente el Leganés con el que las negociaciones estaban muy avanzadas. Pero el Badajoz frenó entonces su salida. En los últimos días, los medios catalanes publican la apuesta del Barcelona para incorporarle a su filial de Primera RFEF. Desde el Nuevo Vivero reconocen que «el interés es real», pero insisten que cuentan con el joven lateral izquierdo como un integrante más de la plantilla del Badajoz y de hecho recuerdan que se está entrenando a las órdenes de David Tenorio. Aunque es cierto que Edu Sánchez ha comenzado la pretemporada como el resto de sus compañeros el pasado martes, el moralo se ejercita estos primeros días al margen del grupo, todo un síntoma de que su futuro puede estar lejos del Nuevo Vivero y precipitarse en los próximos días.

Se trata de un caso especial que gestiona directamente la propiedad mexicana. Edu Sánchez tiene contrato con el Badajoz hasta 2025 y una cláusula de rescisión de seis cifras. Además, el jugador tenía una cláusula en la que podía quedar liberado en el caso de que el equipo pacense hubiera descendido a Tercera. Pero no se ha producido esa situación y tras el auto judicial el Badajoz jugará en Segunda RFEF. De esta manera, el club sostiene que es futbolista blanquinegro y estaría abierto a negociar un posible traspaso. La pasada campaña Edu Sánchez disputó 20 partidos con el Badajoz, 14 de ellos como titular y fue utilizado por los tres entrenadores que pasaron por el banquillo pacense: Jové, Salmerón y Tenorio.

La campaña de abonos el lunes

Por otra parte, el Badajoz presentará la esperada nueva campaña de abonos este lunes a las 12.00 horas en el Nuevo Vivero.