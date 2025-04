Dura derrota de un mal Villanovense

Gus: «Queda hacer mucha autocrítica por el mal partido»

«Ya no es la derrota, es la sensación», expresaba José González 'Gus' en sala de prensa tras perder contra el Navalcarnero en el que cree que era el partido «más importante de lo que quedaba». El técnico del Villanovense reconoció el mal partido de los suyos y asumió su culpa: «El máximo responsable de que las cosas no salgan soy yo junto con mi cuerpo técnico». En ese sentido, para él, el partido no fue bueno ya desde el principio y todo empeoró con el 0-1. «A partir del gol es un querer y no poder», dijo en su análisis inicial del encuentro. «Ahora queda hacer mucha autocrítica por el mal partido en general, tendremos que levantar la cabeza y acelerar a tope porque si no sabemos que vamos a sufrir», añadió. Sobre el momento de David Agudo, que aún no se ha podido estrenar como goleador esta temporada, Gus recordó que no le gusta individualizar, pero defendió al delantero de Lobón, «un jugador que trabaja mucho, pero el fútbol le está dando muchas veces la espalda este año y lo único que tenemos que hacer es animarle; creo que tenemos equipo para salvar la categoría».