Dura derrota en el añadido

El Villanovense tuvo un estreno liguero muy amargo por perder su partido contra el Navalcarnero en el tiempo añadido (1-0). Estuvo muy cerca de ... llevarse un punto de su visita al Mariano González, donde por momentos fue superior, pero en el tiempo añadido decidió una diana del revulsivo Temenuzhkov. El Villanovense se hizo acreedor de, al menos, un punto a tenor de las numerosas ocasiones creadas y por las buenas sensaciones que ofreció durante gran parte del encuentro. Empezó mejor el duelo, pero se encontró con un Navalcarnero que poco a poco fue encontrando su mejor fútbol.

El equipo madrileño percutió por la banda derecha a la espalda de Parejo. Por ahí llegó la primera ocasión de los locales, que erró Parra al no llegar por escasos centímetros al remate. El equipo de Manolo Cano respondió con un disparo de Higor Rocha que detuvo Álex Fernández. Manolo Cano ya había avisado en la rueda de prensa previa al partido de los peligros a los que se enfrentaría su equipo. Y el técnico catalán no falló: el Navalcarnero optó por dominar el partido con posesiones muy combinativas. Dispuso de un par de acercamientos que estuvieron cerca de romper el empate en la recta final de la primera parte, lo cual no se produjo en parte por la fortaleza del Villanovense, que echó mano de Álex Lázaro. El gaditano fue el gran protagonista del partido al detener sendos remates a bocajarro de Álex Gil y Miki.

Navalcarnero Alex Fernández; Guille (Calarge, min. 72), Fratelli, David Uña, Jesús Ocaña; Luis Lara (Simón, min. 72), David Rodríguez, Miki (Martín Pérez, min. 77), Hugo Esteban (David Sánchez, min. 85); Álex Gil (Temenuzhkov, min. 77); y Parra. 1 - 0 Villanovense Álex Lázaro; Samu Hurtado, Tala, Javi Sánchez, Parejo; Mario, Pajuelo, Javi Pérez (Bogdan, min. 68); Óscar (Perero, min. 63), Runy (Ohemeng, min. 63) e Higor Rocha (Sillero, min. 79). Gol. 1-0: Temenuzhkov, min. 94.

Árbitro. Ferrol Muñiz (Comité gallego). Enseñó tarjeta amarilla a Fratelli, Parra; Higor Rocha, Javi Pérez, Javi Sánchez y Runy.

Incidencias. Mariano González. 400 espectadores.

La primera acción relevante del segundo tiempo la firmó Javi Pérez para el conjunto extremeño, un disparo desde la frontal del área que rechazó la defensa. Sin embargo, esa primera ocasión de peligro resultó un espejismo, porque el Navalcarnero siguió dominando. El Villanovense mejoró cuando Pajuelo participó más en la construcción del juego, pero se les resistió el gol.

Los últimos minutos fueron un verdadero monólogo visitante. Perero, uno de los revulsivos, tuvo la mejor oportunidad en la recta final mediante una volea que Álex Fernández se encargó de repeler con una parada espectacular. Volvió a tener en sus botas el gol de la victoria el extremo, pero el portero del Navalcarnero volvió a evitar el primer tanto. También la tuvo otro revulsivo visitante, Sillero, que vio cómo el guardameta local volvió a salvar a los suyos con otra intervención. Pese a la ofensiva final del Villanovense, el Navalcarnero acabó llevándose los tres puntos superado el tiempo reglamentario, en el minuto 94, tras una buena jugada individual de David Rodríguez que finalizó Temenuzhkov, exjugador del Real Unión, con mucha calidad, lo cual supuso un duro e inmerecido golpe para el Villanovense, que vio cómo en el último suspiro de partido perdió un punto y todas las esperanzas de comenzar con buenas sensaciones.