Duelo de siameses en Montijo

Montijo y Guadalajara, afrontan en la matinal del domingo un duelo en el que hay un denominador común, la igualdad. Y es que si ... observamos la tabla clasificatoria, ambos equipos parecen siameses. Los mismos puntos, 23, las mismas victorias (6), empates (5) y derrotas (7). Por lo tanto el choque se presenta muy interesante.

Para el Montijo, este será su segundo encuentro consecutivo frente a un conjunto de Castilla La Mancha, después de vencer la semana pasada al Socuéllamos a domicilio por 0 a 2. Mientras que para los alcarreños será su tercer choque consecutivo con equipos extremeños, después de ganar la semana pasada al Coria por 4-0 y de empatar anteriormente a cero con el Don Benito,ambos como locales.

La semana del cuadro de Marrero, pese a la victoria de la semana pasada, ha sido convulsa en lo deportivo, a causa del susto, por la lesión de Cristo Medina, que tras pasar por el quirófano evoluciona favorablemente de su lesión ocular.

La baja ya conocida de Cristo se une a la de Julio Rodao, que se pierde el choque por sanción. De la partida serán todos los demás, aunque Akapo, Batanero, Pedro Toro y Madrigal han pasado la semana entre algodones y hasta instantes antes del choque no se sabrá si son o no de la partida. Por tanto conjeturar un once local se antoja harto complicado.

El equipo alcarreño, por su parte, que desde el sábado por la tarde ya pernocta en Montijo, llega con la moral alta tras su victoria por 4-0 ante el Coria. Gonzalo Onega, su míster, es consciente de la dificultad del choque, pero viene a por todas y no teme para nada el césped artificial. Pierde para el choque a uno de sus máximos artilleros Ablanque por lesión y a Chupi por sanción, pero por otro lado cuenta con Fran Santano en muy buen momento, como ya demostró el domingo pasado con sus dos goles frente al Coria.

Otro de los factores que se ponen ya en juego en esta segunda vuelta es el golaverage. En el encuentro de ida, disputado el pasado mes de septiembre en el Pedro Escartin, los rojinegros caían derrotados por 3-1 en un partido en donde los de Marrero fueron por delante en el marcador pero acabaron siendo remontados en una segunda parte aciaga de los de las Vegas Bajas.