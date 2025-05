Duelo fratricida entre Llerenense y Cacereño

Paco Díaz / Redacción Llerena / Cáceres Sábado, 13 de abril 2024, 18:22 Comenta Compartir

Seguro que no es plato de buen gusto, pero al Cacereño no le queda otra. Es matar o morir y, por mucho que delante tengan ... a un equipo 'hermano', los de Julio Cobos se sienten en la obligación de empujar al precipicio al Llerenense. Ya lo hizo la semana pasada ante el Montijo, que consumó su descenso en el Príncipe Felipe, y le toca hacer lo mismo en el Fernando Robina. Por suerte para los de Luismi Álvarez, ya empaten o pierdan, todavía tienen margen de reacción en las tres jornadas restantes. Pero estando en puesto de play-out, el margen de maniobra no es demasiado.

El Cacereño sí que puede permitirse el lujo de tropezar. Tiene cuatro puntos de ventaja sobre el Llerenense y, teóricamente, si gana los partidos de casa tendría la salvación en el bolsillo. Sin embargo, Julio Cobos no quiere dejar todo para el final y, quiere dejar la permanencia encarrilada en Llerena. «Nosotros vamos con la intención de ganar. Queremos certificar lo antes posible los puntos que nos den la salvación, pero teniendo mucho respeto al Llerenense. Sabemos que es un equipo que hace muchas cosas bien, que ahora mismo está fuera del descenso y que se quiere quedar en la categoría», decía el entrenador del Cacereño. Los verdes, para esta cita en el sur de Badajoz, tendrá las bajas de Viñuela y Iván Martínez. El Llerenense, en posición de playout tras su empate ante el Talavera, es consciente de que sumar en los cuatro enfrentamientos restantes es vital. Está un punto de salir de la zona de peligro, pero tiene un ojo pendiente de lo que pasa en el resto de grupos por si no pudiera abandonar su posición actual y necesitara ser el mejor decimotercero de la categoría. El conjunto de la Campiña Sur espera que, en su penúltimo choque en el Robina de esta temporada, el apoyo de su afición desequilibre un derbi que, en la ida del campeonato liguero, ya fue muy igualado en Cáceres. El máximo goleador del plantel, Maikel Villajos, resaltaba la importancia del encuentro: «El Cacereño está a cuatro puntos y si ganamos recortamos. Con 40 coges distancia con la zona baja. Nos permitiría acercarnos a ellos y tener un respiro de cara al resto de partidos». Es un mensaje que comparte su entrenador, Luismi Álvarez, que reconocía que es un derbi «muy importante ante un gran rival; es un equipo muy completo, hecho para otra cosa, para estar bastante más arriba. Se juegan mucho, pero nosotros nos jugamos más». El técnico placentino ha animado al público a que acuda este domingo al Fernando Robina ante lo que considera «uno de los más partidos más importantes de la historia del Llerenense, una final para salvarse y mantenerse otro año en Segunda Federación». Luismi anticipaba que «los jugadores se van a dejar todo para que este equipo se quede. Si, cuando estemos sufriendo ante un equipo tan bueno como el Cacereño, el Robina nos echa esa mano, va a ser mucho más fácil». Una semana más, los blancos contarán con numerosas bajas. Bayo, Gus Quezada, Mario Ramón y Pablo Guerrero no estarán ante la escuadra de Julio Cobos y, tal y como ha confirmado el entrenador placentino, Maxi Ribeiro, con casi total seguridad tampoco podrá jugar el derbi regional. En cambio, el ariete Víctor Sánchez vuelve tras cumplir sanción por su expulsión ante el Ursaria. «Los que están disponibles han mejorado el nivel», resaltaba el preparador del Llerenense. Cacereño Lolo Cortés, Juanpe, Pedro Inglés, Íker San Vicente, Pedro Toro, Mario Tomé, Celihueta, Álvaro González, Dani Martínez, Laerte, y Maikel. - Llerenense Robador, Emi, Javi Barrio, Crespo, Joserra, Deco, Telles, Iván Fernández, Barba, Diego Díaz y Tellechea. Árbitro: Alberto Sevillano Marín (andaluz).

Estadio y hora: Fernando Robina, 17.30 horas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión