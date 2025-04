Duelo directo en el Silvestre Carrillo

ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Domingo, 23 de enero 2022, 10:00 Comenta Compartir

Si alguien sabe la trampa que puede suponer el Silvestre Carrillo, ese es Roberto Aguirre. El técnico del Don Benito regresa a la que fue su casa durante 20 jornadas en la temporada 2015/2016 para medirse a un Mensajero que a día de hoy es rival directo en la clasificación, con solo tres puntos de diferencia entre ambos equipos. Los rojiblancos mantienen el optimismo, pese a que han pasado dos semanas desde el último partido, pero esa victoria contra el San Fernando supuso, en palabras de Aguirre, un complemento emocional importante.

El técnico asturiano cree, eso sí, que no hay ninguna clave para llevarse los tres puntos de vuelta. «Son 90 minutos de partido en los que tienes que estar en continua autoexigencia dentro del campo, con un nivel de concentración total, no parar de ejecutar lo que se tiene por consigna... Al final, la clave es no diluir esa búsqueda de funcionar siempre en la línea que queremos durante el mayor tiempo posible del partido», expuso en la previa.

Este atípico parón del mes de enero ha traído buenas noticias para Aguirre, que recupera algunos efectivos, aunque todavía hoy no podrá contar con Lolo Pavón ni Miquel. Los que sí parecen ya recuperados y con opciones de volver al once inicial son David Agudo y Adri Turmo, que han aprovechado estos días para seguir con su plena recuperación.

En el lado contrario, Yurguen Hernández recupera a Óscar González y Jaime Jorge tras cumplir ciclo de amonestaciones. Para el técnico canario es un duelo entre rivales directos, aunque cree que no sirve como referencia el primer partido de la temporada que se saldó con un empate. «No tiene nada que ver este Don Benito con el de la primera jornada; cambiaron de entrenador, plantean un fútbol totalmente diferente y no nos sirve ese partido de la primera jornada para analizar al rival».